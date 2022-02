City of Joy(ce), un nuovo appuntamento alla scoperta dell'autore irlandese con il romanzo "Ulisse"

Arriva un nuovo appuntamento con gli incontri per festeggiare James Joyce e i cento anni del suo romanzo più famoso, nell'ambito della rassegna pievese City of Joy(ce): Leggere Ulisse. Mercoledì 2 marzo gloi organizzatori infatti proveranno a rispondere alla domanda “perché leggiamo Ulisse?”. La professoressa Maria Luisa Meo guiderà l'incontro tra le pagine del “maledettissimo romanzaccione”, accompagnata dalle letture di Silvia Neri e Giovanna Neri e la collaborazione di Giorgia Capoccia.

Durante l’incontro verrà presentato anche il laboratorio di lettura di Ulisse: a partire dal 18 marzo, un corso di 8 incontri durante i quali entrare in relazione con il testo e vivere insieme l’esperienza Ulisse attraverso la lettura di una selezione di pagine, lo scambio e il confronto. Perché, in fondo, c’è un Ulisse per ogni lettore, c’è un Ulisse per ogni lettura.

L’appuntamento è il 2 marzo 2022 alle ore 17 in Sala Grande di Palazzo della Corgna a Città della Pieve. City of Joy(ce) è ciclo di incontri a cura di Libera Università di Città della Pieve APS e del progetto indipendente di cultura Baubò Parole e Immaginazioni si svolge con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e la collaborazione della Biblioteca Comunale Francesco Melosio.