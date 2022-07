Città di Castello, due nuovi eventi per l’estate in città: “Appunti di viaggio” e “Scorribande!”

Al via due Festival promossi dall’Amministrazione comunale di Città di Castello che si terranno nel capoluogo cittadino nel mese di luglio: “Scorribande!” festival musicale inserito nel calendario di “Estate in Città 2022 Cultura” e “Appunti di Viaggi” un festival di lettere e pensieri che affronterà il tema del “viaggio” inteso nei suoi innumerevoli significati concreti, simbolici e metaforici.

Il festival “Appunti di viaggi” è organizzato in collaborazione con la Fondazione Villa Montesca con lo scopo di proporre, in luoghi non canonici per la cultura, riflessioni, note, racconti, appunti che riguardano il tema del viaggio. Viaggio è inteso come viaggio della mente, come viaggio fisico alla scoperta di luoghi lontani, come viaggio letterario. Si tratta di una prima edizione, che potremmo dire sperimentale, di un progetto che si svilupperà negli anni successivi con una programmazione strutturata da svolgersi nel periodo estivo. Sono previsti interventi nel settore della letteratura, della discussione sull’arte e sulla cultura. Gli appuntamenti, che saranno realizzati in bar e ristoranti della città, avranno una formula agile legata ad una performance musicale. Il Festival si è aperto giovedì 30 giugno con la “Iena” Filippo Roma con un primo “viaggio” nella scuola legato alla conclusione del progetto “Piccoli che valgono!”, che ha voluto raccontare esperienze, sensazioni, critiche e anche proposte insieme ad alcuni studenti delle scuole superiori di Città di Castello . Gli incontri proseguiranno venerdì 14 luglio con un Alessandro Di Nuzzo, editor letterario, che parlerà di un viaggio fra i libri di scrittori che non sono stati apprezzati in vita. Gli altri incontri saranno con Pino Sassano scrittore, collaboratore di Brunori Sas e Maurizio De Giovanni, che parlerà del sud Italia e della sua dimensione letteraria; Riccardo Improta, fotografo landscape & travel di National Geographics. Poi altri scrittori, fotografi, e travel teller. E’ previsto un epilogo il 31 agosto con una viaggio tra vizi e virtù condotto dal Prof. Pierangelo Dacrema, Ordinario di Economia degli intermediari finanziari.

Il festival “Scorribande!” nasce dalla collaborazione tra Alberto Fabi e Marco Sarti che ne cura la direzione artistica è un multikulti festival che prevede incursioni musicali e letterarie di viaggio ed un contest per gruppi emergenti che si svilupperà a partire dal mese di Ottobre. Si tratta dell’edizione zero e il Festival si concentrerà nelle giornate del 22, 23 e 24 Luglio. Sviluppato per l’estate in città ed in collaborazione con l’Assessorato alla cultura di Città di Castello si pone l’idea di riportare la musica di livello nel centro cittadino coinvolgendo sia le piazze che i locali. “Scorribande!” abbraccia ogni genere musicale dal pop al blues, dal rockal jazz. Nel palco principale si esibiranno 6 gruppi in 3 giorni e nei bar e bistrò del centro cittadino si alterneranno vari altri musicisti. Tra gli artisti principali troviamo Diego Ruvidotti, l’elettro funk degli Universound, l’elettronica jazz di Jebet & Marinelli, Cold Shot e il loro tributo a Stevie Ray Vaughan, il Blues dei Bino Blues Band e la musica Cubana di Bob Rodriguez, percussionista di Santana.

Filippo Roma, che ha aperto il festival “Appunti di Viaggi” con un primo incontro al Buligame in Piazza Gioberti ha commentato “Si tratta di due eventi con due titoli meravigliosi che raccontano già molto, il primo “Scorribande!” cioè degli assalti per scuotere le anime, questa è l’arte, la musica, una scorribanda appunto. E poi “Appunti di Viaggi”, appunti e memorie su quello che è il viaggio di tutti noi, dall’adolescenza (dalla scuola) fino al proseguimento della vita e ogni momento di questo viaggio è un ricordo, una tappa, un appunto da prendere. Ieri sera ho parlato con alcuni studenti che sono all’inizio del loro viaggio e abbiamo fatto insieme degli appunti del nostro viaggio nella scuola ed è stato bellissimo. E poi ho scoperto una città meravigliosa, viva, dove c’è un grande fermento culturale quasi da fare invidia a Roma”.

Fabrizio Boldrini, Direttore della Fondazione Villa Montesca è intervenuto sottolineando “La Fondazione ha aderito volentieri ad una sollecitazione del Comune di offrire un contributo alle proposte culturali estive della città e “Appunti di Viaggi” è un primo momento sperimentale di un programma che la Fondazione senz’altro svilupperà nei prossimi anni per portare esperienze di racconti di viaggi letterari, culturali e reali”

Ha concluso Michela Botteghi Assessore alla Cultura del Comune di Città di Castello: “Musica, cultura, arte, viaggi e racconti sono gli elementi essenziali e significativi di queste nuove proposte estive del ricco cartellone di iniziative che il comune propone. Siamo convinti nel sostenerle anche in un ottica intergenerazionale in grado di raggiungere tutti.”