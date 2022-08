Città di Castello, una giornata per grandi e piccini alla scoperta del miele, nettare degli dei

Miele nettare degli dei. Appuntamento domenica 4 settembre alle ore 15.30 per grandi e piccini per conoscere lo straordinario mondo delle api al Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle per scoprire gli ambienti dell'antica casa colonica e come si viveva nella campagna di tanti anni fa grazie alla collaborazione con Apicoltura Ciampelli potremo avvicinarci alla vita delle api, piccolo ma curioso insetto che riesce a produrre un buonissimo nettare che potremo anche gustare insieme.

Costo: 4 euro a partecipante. Gratuito per bambini fino a 5 anni. Necessara la prenotazione a PoliedroCultura 0758520656/0758554202 oppure cultura@ilpoliedro.org.