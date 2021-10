Città di Castello, torna la Mostra mercato nazionale del Tartufo Bianco

Andrà in scena dal 30 ottobre al 1 novembre a Città di Castello la 41esima edizione della Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco. Una tre giorni diventata tappa fissa per gli appassionati di tartufo e, soprattutto, della trifola dell’Alto Tevere, che dopo lo stop dell'edizione 2020 dovuta all'emergenza sanitaria riparte con un'attenzione particolare alla territorialità e alla tipicità del patrimonio agro-alimentare, infatti l'Alta Valle del Tevere vanta una vasta gamma di prodotti e sapori strettamente legati al territorio, con caratteristiche organolettiche uniche e spesso inimitabili, frutto di una particolare commistione di clima, tecniche, varietà e saperi.

Accanto alla trifola, il celebre Tuber Magnatum Pico, protagonista della stagione autunnale, e quindi della Mostra, ad animare il centro storico saranno numerose iniziative, che vanno dai mercati dedicati ai sapori locali e ai sapori d'Italia dove tutti i visitatori potranno perdersi tra i banchi e conoscere e acquistare prodotti enogastronomici di qualità; alle degustazioni e ai cooking show che animeranno il centro della piazza cittadina, patria del tartufo, e che permetteranno ai visitatori di fare delle vere esperienze di gusto, assaporando il tartufo in abbinamento ai diversi prodotti enogastronomici locali. Infatti grazie al progetto De Gustibus, finanziato dal GAL Alta Umbria con Il comune di Citta di Castello come capofila, il programma della fiera sarà ricco di degustazioni completamente gratuite che vedranno al centro piatti tradizionali e ricette speciali impreziosite dall'aroma inconfondibile del tartufo.

"La Mostra e' un evento fondamentale per il tessuto economico-turistico del nostro territorio - dichiara Mauro Severini, in rappresentanza del comitato promotore - Purtroppo abbiamo dovuto saltare l'edizione 2020 a causa della pandemia e quest'anno, grazie all'arrivo dei vaccini, stiamo lavorando per realizzare una edizione in sicurezza, mantenendo vivo lo spirito di una manifestazione che fa parte del nostro tessuto cittadino".

Il programma della manifestazione prenderà il via ufficialmente sabato 30 ottobre 2021 con l'inaugurazione della Mostra alle ore 10 in Piazza Matteotti e con l’apertura dei banchi del Mercato dei sapori d'Italia in piazza Gabriotti e il Mercato delle eccellenze a #KilometroZero sotto Loggiato Gildoni a cui seguiranno per tutto il giorno degustazioni a #KilometroZero gratuite e guidate dal tartufo, alle quali si potrà accedere su prenotazione . Show cooking e degustazioni sono parte del progetto De Gustibus, che "e' nato durante la pandemia dall’idea di voler far conoscere i nostri straordinari prodotti tipici nel miglior modo possibile - dichiara …. del Comune di Citta di Castello - con l’obiettivo a lungo termine di creare una sinergia tra i produttori agricoli locali e lavorare insieme migliorare il turismo enogastronomico nel nostro territorio".

Sarà possibile partecipare alle degustazioni gratuite scrivendo un'email a mostradeltartufocdc@gmail.com. "Per accedere alle degustazioni sarà obbligatorio possedere e mostrare la certificazione verde Covid-19 (Green Pass) o aver effettuato di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore)".