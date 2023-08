Città di Castello, mostre e concerti nel lugno fine settima che porta a Ferragosto

Gli appuntamenti del lungo fine settimana che porta fino a Ferragosto si aprono con l'appuntamento al Palazzo del Podestà giovedì 10 agosto alle 18.30 con l'inaugurazione della mostra degli artisti tifernati Massimo Bucci e Manuele Apolli “Duale. Contaminazioni visive”. In Piazza Gabriotti, venerdì 11 agosto alle ore 21.30, gli Half Star Project in concerto; in programma aperture straordinarie della Rotonda Medievale, della Pinacoteca e del Centro delle Tradizioni Popolari per Ferragosto.



Giovedì 10 agosto alle ore 18.30 inaugurazione della mostra realizzata dagli artisti tifernati Massimo Bucci e Manuele Apolli dal titolo “Duale. Contaminazioni visive” che sarà visitabile fino a Lunedì 28 agosto nelle sale espositive di Palazzo del Podestà. Si tratta di una rassegna artistica che già dal titolo si preannuncia originale: i due artisti fondono le differenze dei loro personali linguaggi decidendo di abbattere i muri che separano i loro mondi. La mostra rimarrà aperta con i seguenti orari: da lunedì a domenica 10.00 - 13.00 | 18.00 - 21.00 | apertura serale giovedì e sabato 21.00 - 23.00.

Nella serata di giovedì 10 agosto, proseguono gli appuntamenti con la rassegna Chiostri Acustici tra Umbria e Toscana 2023. A Morra di Città di Castello, nella Piazza della Pieve di Santa Maria, alle ore 21.00, in programma “Musica sublime per accompagnare le stelle”: il concerto dell’Ensemble Tarab - composto da Luisa Mencherini al flauto, Francesco Corrado e Lorenzo Fattorini al violino, Matilde Giorgis alla viola e Emma Biglioli al violoncello - in collaborazione con la Scuola comunale “G. Puccini” di Città di Castello. Il Programma che verrà eseguito è pensato appositamente per l’occasione della notte di San Lorenzo: F. Schubert, Quartetto per archi n.4 D46 in do maggiore, J. Haydn, Quartetto per archi Op.20 n.5 in fa minore, W.A.Mozart, Quartetto per flauto ed archi K285 in re maggiore, W.A.Mozart, Quartetto per flauto ed archi K 285b in do maggiore, A.Vivaldi, Concerto n. 5 per flauto ed archi op.10.

Venerdì 11 agosto, alle ore 21.30, si esibiranno in concerto in Piazza Gabriotti gli Half Star Project nell’ambito di “Estate in Città” 2023 del settore cultura

Sabato 12 agosto dalle 20.30 fino alle 9.00 della mattina del giorno dopo, il Centro delle Tradizioni Popolari di Garavelle presenta “A rimirar le stelle”: una notte insolita nellaquale si svolgeranno visite guidate per i più grandi e laboratori per i più piccoli, si racconteranno storie e ci sarà la possbilità di dormire in tenda sotto le stelle. Il costo è di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini. Per le prenotazioni è necessario contattare 075 8554202 / 075 8520656 o cultura@ilpoliedro.org entro e non oltre giovedì 10 agosto. Inoltre, in occasione del Ferragosto, il Centro delle Tradizioni Popolari rimarrà aperto al pubblico nelle giornate di domenica 13, lunedì 14 e martedì 15 agosto con orario: 10.00 - 12.30 e 15.00 – 18.30.

Per la giornata di domenica 13 agosto, dalle 15.00 alle 18.00, è in programma una nuova apertura straordinaria della Rotonda Medievale, piccolo gioiello in Via della Rotonda. Sulla scia degli anni passati Poliedro Cultura, in collaborazione con il Comune di Città di Castello, apre le porte della Rotonda Medievale alla cittadinanza e ai numerosi turisti curiosi di scoprire luoghi nascosti della città. Tutti gli altri giorni la Rotonda Medievale è visitabile su prenotazione; l’ingresso è libero, per maggiori informazioni contattare 075 8554202 / 075 8520656 o cultura@ilpoliedro.org.

La Galleria delle Arti, in occasione del cinquantennale della morte di Pablo Picasso (Malaga 1881 - Mougin 1973) propone una mostra con una selezione di Artisti il cui linguaggio è stato influenzato dalla lezione picassiana, la visita è gratuita.

Proseguono regolarmente le mostre inaugurate negli scorsi mesi: alla Pinacoteca comunale di Palazzo Vitelli alla Cannoniera - che in occasione del ponte di Ferragosto rimarrà aperta anche lunedì 14 e martedì 15 agosto – sarà visitabile fino a martedì 15 la mostra personale di pittura “Armonie” di Luca Alinari con i seguenti orari: dal martedì alla domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30.

La mostra "Signorelli tra le Carte d'Archivio e i manoscritti tifernati" realizzata in collaborazione con l'Archivio diocesano e la Biblioteca "Storti-Guerri" della Diocesi di Città di Castello, visitabile nella sala documentaria del Museo del Duomo è prorogata fino al 17 settembre. Alla Tipografia Grifani-Donati 1799 continua l'esposizione delle litografie dell'artista argentino Eduardo Relero.



Nell’ambito delle celebrazioni dell’ Anno Signorelliano continua presso la Chiesa di San Francesco a Montone la mostra “Celebrando Luca Signorelli. Esposizione di documenti d'archivio che raccontano la presenza dell'artista a Montone e la sua feconda eredità nel territorio”, inaugurata lo scorso sabato 5 agosto e visitabile fino al 6 gennaio 2024. È prorogata fino al 17 settembre la mostra “Signorelli tra le carte d'archivio e i manoscritti tifernati”, visitabile nella sala documentaria del Museo del Duomo, realizzata in collaborazione con l'Archivio diocesano e la Biblioteca "Storti-Guerri" della Diocesi di Città di Castello. Continua invece ad essere aperta regolarmente fino al 16 ottobre la mostra documentaria dal titolo: “Maestro Lucha pictore”, Signorelli a Città di Castello dalle carte ai colori, a cura di Fancesca Mavilla e Marta Onali con la collaborazione di Tipografia Grifani Donati, Silvia Palazzi e Giacomo Pirazzoli.