La compagnia basca Teatro Paraìso a Città della Pieve per lo spettacolo Pulgarcito (Pollicino) dedicato a bambini con ausilio per sordi

Ritorna da domenica 11 settembre 2022 a Città della Pieve, presso il Teatro degli Avvaloranti, la rassegna di teatro con ausili per persone sorde dedicata ai bambini e alle loro famiglie: Briciole.

Con ingresso completamente gratuito, andrà in scena alle ore 17 lo spettacolo “Pollicino”, Pulgarcito in spagnolo, della compagnia basca Teatro Paraìso che reciterà in italiano, ha vinto il premio come miglior spettacolo al Festival di Almagro III Certamen Internacional Barroco Infantil e il premio Eolo al Festival Segnali di Milano come miglior spettacolo straniero.

Pollicino è un racconto pieno di briciole… divertente per i bambini e commovente per gli adulti, è consigliato dai 5 anni di età e sarà sovra titolato in italiano per i sordi.

Briciole ha un cuore pulsante che batte all’interno dei nostri teatri attraverso lo spettacolo dal vivo con il pubblico in presenza e la sovra titolatura simultanea in italiano per sordi; ed una moderna identità digitale, andando anche in streaming, segnata da due interpreti LIS.

È consigliata la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 347.5210600 – www.panedentiteatro.org