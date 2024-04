Eccellenze gastronomiche e luoghi segreti: la ricetta di Molino49 per i ponti di primavera

In occasione delle festività nazionali del 25 aprile e del 1 maggio, Molino49 di Città della Pieve propone un’apertura straordinaria delle grotte di sua proprietà, offrendo la visita gratuita a tutti coloro che prenoteranno un pranzo nei giorni 25 aprile e 01 maggio.

Un'opportunità unica per tutta la famiglia o per una gita fuori porta tra amici, esplorando uno dei luoghi segreti meglio custoditi dell'Umbria: Le Grotte di Borgo di Giano, una delle otto totali censite in Umbria. Un percorso tra antiche vie sotterranee, uno scrigno tutto da scoprire per un’esplorazione suggestiva di Città della Pieve e dei suoi tesori, che prosegue a tavola con le proposte dello chef Nicola Baiocco.

Situato tra le incantevoli colline umbre, Molino49 è la nuova e più moderna insegna nel panorama dei concept food & beverage della regione, offrendo diverse tipologie di ristorazione. Il suo stile unico, unisce sapientemente l'innovazione culinaria alla ricca tradizione locale, offrendo così un'esperienza gastronomica senza eguali.

Città della Pieve, oltre ad offrire un'eccellente esperienza culinaria, è anche un luogo ricco di storia artistica e culturale di grande rilievo. Qui nacque il grande Pietro Vannucci, detto il Perugino, maestro di Raffaello. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare i monumenti della città e ammirare numerose opere realizzate per mano dell'illustre pittore.

Apertura delle Grotte di Borgo di Giano il 25 aprile e l' maggio, è dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18, mentre il Molino49 sarà aperto solo a pranzo.

Dal 1° maggio le grotte saranno aperte tutti i sabati dalle 15 alle 18 e domeniche dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

La visita sarà gratuita per tutti coloro che decideranno di pranzare presso il Molino49.