Città della Pieve, nuove esperienze per incantare turisti e appassionati alla scoperta della città

Città della Pieve inaugura due novità dedicate ai turisti e ai cittadini che desiderano vivere emozioni inedite e speciali: si tratta delle nuove proposte "Gocce di Paesaggio" e "Oro Rosso di Sera", che a partire dal 5 giugno si aggiungeranno al Trekking Urbano nei luoghi del Perugino,mettendo insieme panorami, arte e gastronomia.

Gocce di Paesaggio - Acquerello en plein air è il laboratorio dedicato a grandi e piccini per scoprire gli angoli più suggestivi della Città per poi replicarli in loco con l'acquerello come novelli pittori paesaggisti.

Cadenza: ogni 1° sabato del mese.

Per i golosi c'è invece Oro Rosso di Sera, una prelibata degustazione allo zafferano di Città della Pieve, che si svolgerà ogni sabato pomeriggio al termine del Trekking Urbano delle ore 17.15.

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì.

A partire dal 19 giugno si aggiungerà anche una terza esperienza: "L'Adorazione delle Arti", il workshop per adulti e bambini in cui osservare la celebre "Adorazione dei Magi" del Perugino, i suoi dettagli, i colori e le forme ed essere condotti per mano alla scoperta della tecnica pittorica dell'affresco, una delle più antiche e affascinanti.