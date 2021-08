A Città della Pieve cinque “Incontri con l’Arte e la Storia”

A Citta della Pieve vanno in scena gli “Incontri con l’Arte e la Storia”. Cinque appuntamenti nel mese di agosto, tutti dalle 17.00 alle 19.00, con artisti di varia natura.

Ad organizzarli è il Gruppo Ecologista “Il Riccio”, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio a Palazzo Corgna - Piano Nobile, nel rispetto delle norme anti - Covid.

Sabato 7 agosto è in programma “La memoria delle fornaci - Il plastico al Museo”, con Antonio Mugnari; mercoledì 18 lettura di favole per bambini, 3 - 10 anni, con Gesi Belardi; sabato 21 esposizione quadri "Dipingere la natura”, dialogo con la pittrice Marta Mangiabene; domenica 22 l’evento “Rappresentiamo la natura”, laboratorio di disegno per bambini e bambine, con Duilio Venturini. Le opere realizzate e ulteriori disegni autoprodotti sullo stesso tema potranno essere donati al Museo nei giorni di apertura, sabato e domenica ore 16.30 - 19.00, fino al 29/08 e saranno esposti il 24 settembre in occasione del Trentennale de “Il Riccio”

Infine sabato 28 lettura di poesie e pensieri da “Frammenti d’eternità” e "I mille sussurri dell’anima”, Lorenzo Borzillo intervista l’autrice, Gesi Belardi.

La partecipazione alle iniziative permetterà anche di visitare il Museo ed i suoi singolari reperti che costituiscono un patrimonio in sé e consentono una comparazione con il presente, compresa la costatazione dell’evoluzione della biodiversità.

Tutti gli eventi sono gratuiti ed è gradita la prenotazione.