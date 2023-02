Il Circolo del Tempobono rinnova gli organi statutari in una serata che profuma… di buon cibo, cultura e amicizia

Le scadenze vanno rispettate. Specie quando si tratta di ottemperare a un obbligo sancito dal documento che presiede alle regole comuni e condivise.

Il Circolo del Tempobono, antica Associazione perugina, rinnova gli organi statutari in una serata che profuma… di buon cibo, cultura e amicizia.

Grande partecipazione alle operazioni di voto, svoltesi in un clima fraterno e solidale. Perché non si tratta di fare arrembaggio a titoli e ruoli, ma occorre interpretare lo spirito giusto del “mettersi a disposizione” per il conseguimento di obiettivi comuni.

Fra i quali, in primis, la realizzazione di attività culturali, sociali, aggregative.

Eletti sette componenti del Consiglio che provvederà, a breve, alla scelta del presidente che resterà in carica per il prossimo triennio.

Dopo l’annuncio dei risultati, il momento conviviale, seguito da una doppia giocata del Mercante in Fiera alla perugina. Condotto dal nostro Inviato Cittadino che è autore, col disegnatore Claudio Ferracci, delle due versioni.

Entusiasmo per la particolarità della serata, svoltasi all’insegna del profumo. Difatti, la vendita delle carte e la successiva consegna dei premi si è svolta sotto l’egida di una nota profumeria dell’acropoli. Che ha messo a disposizione gadget di lusso, specie per le signore. Cofanetti, borse, creme e trucchi, balocchi e… profumi. Una serata, insomma, che più… odorosa non si può. E non è un caso che il suo titolo fosse proprio “la Mprofumata”.