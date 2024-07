Umbria film festival, al via l'edizione 2024

Al via mercoledì 10 luglio, fino a domenica 14 luglio, la ventottesima edizione dell’Umbria Film Festival, la rassegna di cinema indipendente, pop e intellettuale che si tiene nel borgo medioevale di Montone (PG), da quest’anno con la Direzione Artistica di Alessandro De Simone.

Domani (ore 21, piazza San Francesco) primi grandi ospiti il regista Manfredi Lucibello (Tutte le mie notti) e l’attrice Barbara Ronchi (Rapito, Dieci Minuti) che presenteranno, in anteprima rispetto all’uscita nei cinema nazionali l’11 luglio, il thriller sentimentale / noir / drammatico Non riattaccare, secondo lungometraggio del regista toscano. Nel cast del film, accanto alla Ronchi, anche Claudio Santamaria, in un “road movie in vivavoce”, come è stato definito da MyMovies, ai tempi della pandemia.

Giovedì 11 luglio (ore 21, piazza San Francesco) invece un evento speciale con la proiezione di un film che non ha ancora una distribuzione italiana e non è al momento disponibile al cinema o in piattaforma: The Movie Teller di Lone Scherfig, con Daniel Brühl (Rush) e Bérénice Bejo (The Artist), un omaggio al cinema girato in un villaggio minerario nel deserto cileno, tratto dal best seller La bambina che raccontava i film di Hernán Rivera Letelier. La regista danese (Italian for Beginners, An Education) onorerà con la sua presenza questa serata dedicata al cinema indipendente, conversando con Alessandro De Simone sulla pellicola, sulla sua carriera, sulla sua idea di cinema.

Inizia già domani (ore 18, Chiesa di San Francesco) anche il concorso dedicato ai cortometraggi italiani Amarcorti, a cui giovedì (ore 21,15, piazza Fortebraccio) si aggiungeranno Montoons, concorso internazionale di cortometraggi animati per bambini, e la selezione di corti internazionali Image Hunters (ore 16, Chiesa di San Francesco).

Il Festival di Montone, tuttavia, è a 360 gradi e si affaccia anche sulle altre arti: spazio quindi al format “Libri da Bere” (ore 19,30, piazza Fortebraccio), con focus sulla letteratura e la presentazione di libri: giovedì 11 Boris Sollazzo parlerà Diegopolitik, il suo romanzo / saggio sulla figura di Maradona tra politica, calcio e società. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito e libero.

Anche quest’anno il presidente di Umbria Film Festival sarà Terry Gilliam, dal 2010 cittadino onorario di Montone.