Todi, a lezione di cinema da Roberto Perpignani

Il pluripremiato montatore cinematografico protagonista del progetto "Incanto" del ministero della Cultura

Todi, docenti a lezione di cinema da Roberto Perpignani

Incontro pubblico, venerdì 21 aprile, nella Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali

A Todi, venerdì 21 aprile, alle 16:30, la Sala del Consiglio dei Palazzi Comunali ospiterà una sua lectio magistralis.

Roberto Perpignani è considerato uno dei più grandi montatori cinematografici. Ha curato il montaggio di numerosi film per i più noti registi italiani e stranieri, ed ha avuto una stretta collaborazione con Bernardo Bertolucci tra il 1964 e il 1970. Le pellicole da lui montate coprono un arco di 40 anni, a stretto contatto con registi come i fratelli Paolo e Vittorio Taviani, Alberto Lattuada, Marco Bellocchio, Veljko Bulaji?, Salvatore Samperi, Mauro Bolognini, Valentino Orsini, Ferdinando Baldi, Steno, Miklós Jancsó, Giuseppe Patroni Griffi, Nanni Moretti, Giuseppe Ferrara, Gianni Amelio, Michael Radford, Francesca Archibugi, Roberto Faenza.

A partire dal 2005 il Taormina Film Fest assegna un premio a lui intitolato a per il "miglior montatore". A partire dal 2009 il Bif&st di Bari assegna un Premio intitolato a Roberto Perpignani per il "miglior montatore" tra i film del festival.