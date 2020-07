La Sagra del Cinema torna al Parco Sant'Angelo di Perugia, i film in programma

Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto torna a Perugia, al Parco Sant'Angelo di corso Garibaldi, la kermesse cinegastronomica ideata dall'associazione perugina MenteGlocale "Sagra del Cinema", per tre giorni di cinema a ingresso gratuito. Sul grande schermo gonfiabile che in quest'estate sta facendo il giro di Umbria e Toscana (una cinquantina le serate in programma tra luglio e settembre) verranno proiettati "Il grande salto", opera prima di Giorgio Tirabassi (venerdì 31 luglio), Bangla, del giovanissimo Phaim Bhuiyan, miglior regista esordiente al David di Donatello 2020 (sabato 1 agosto), per concludere con il capolavoro animato per bambini di tutte le età Wall-E (domenica 2 agosto).

Le proiezioni si terranno tutti i giorni alle 21.30, ma la giornata comincerà prima, dalle 18.30, con l'apertura del bar, musica e, in linea con la filosofia cinegastronomica della manifestazione, con aperitivi e degustazioni a tema (venerdì porchetta, in omaggio ai due borgatari protagonisti di Il grande salto, interpretati da Giorgio Tirabassi e Ricky Memphis, e sabato cucina africa, a tema con la storia multiculturale dell'italiano di seconda generazione Bhuiyan, “50 per cento bangla, 50 per cento Italia, 100 per cento Torpigna”).

La tre giorni perugina è promossa da T.Urb.Azioni - Azioni Urbane con il Turbo, progetto promosso dall’associazione YaBasta Perugia! e finanziato dalla Regione Umbria e dal Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali (ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 del 2018), con il contributo del Comune di Perugia e di Cammino Garibaldi, Il Giardino, Sapore Greco e Ristorante Mandela.