Sagra del Cinema al Trasimeno, proseguono gli appuntamenti

Un lago di cinema e gusto. A San Feliciano arriva la Sagra del Cinema

Doppio appuntamento con la Sagra del Cinema al Trasimeno. A partire dal 6 agosto il grande schermo gonfiabile debutterà sul lungolago di San Feliciano, nei pressi del Museo della Pesca, per il primo dei 4 appuntamenti previsti in collaborazione con il Comune di Magione e con le Pro loco del territorio. Alle 21.30 e sempre a ingresso gratuito, verrà proiettato "Birdman" e in collaborazione con la Pro loco San Feliciano sarà possibile gustare assaggi di pesce di lago, fritti, primi e tante altre prelibatezze accompagnate dai vini del territorio.

Prosegue poi la collaborazione con Valnestore Cinema Estate 2020 e prende il via l'edizione magionese della manifestazione che, quest'anno, si è reinventata in un'originale formula itinerante.

A Magione la Sagra del Cinema tornerà poi sabato 22 agosto a San Savino (in collaborazione con la Pro loco San Savino) e giovedì 27 agosto ad Antria (in collaborazione con la Pro loco Vivi il Paese), prima dell'ultimo appuntamento speciale in occasione del Festival delle Corrispondenze di Monte del Lago, a settembre. Le serate, ad ingresso gratuito, si terranno all'aperto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, pertanto si raccomanda di raggiungere i luoghi delle proiezioni con il dovuto anticipo.