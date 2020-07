Roccacinema, prosegue l'estate cinematografica a Castiglione del Lago

Al via a Castiglione del Lago la seconda parte della rassegna “Roccacinema 2020” nel suggestivo teatro della Rocca Medievale, una splendida “location” recentemente annoverata tra le 10 arene più belle d’Italia.

La manifestazione rientra nel format regionale “Super Cinema Estate” ideato e promosso dall’ANEC Umbria, e propone film che hanno ottenuto alto gradimento del pubblico nella passata stagione: “La dea fortuna”, “Gli anni più belli”, “Parasite”, “Piccole Donne”, “1917”, “Jojo Rabbit” sono solo alcuni dei titoli presenti fino a domenica 6 settembre. Torna eccezionalmente il 16 e 17 agosto in anteprima “Volevo nascondermi” il film di Giorgio Diritti sulla vita di Ligabue assieme a tante novità come “I miserabili”, “Favolacce”, “Il meglio deve ancora venire” in anteprima, “Matthias & Maxime” di Xavier Dolan e d’intrattenimento come “Charlie’s Angels” programmato in contemporanea nazionale il 6 agosto e i “family” come “Trolls Worls Tour”, “Sonic - Il film”, “Tappo - Cucciolo in un mare di guai” fino al gran finale con il tanto atteso film della Disney “Onward - Oltre la Magia”.



Si comincia con la rassegna “CinemaèDanza” a cura di associazione Sosta Palmizi verrà proiettato “Lil’buck Real Swan” di Louis Wallecan (USA, 2019, 85’) nella sua versione originale con i sottotitoli italiano. Il film sarà preceduto dall’esibizione dei giovani danzatori di break dance della “Fresh Souls Breaking”, associazione umbra che opera nel territorio perugino. Il film sarà presentato dalla curatrice della Rassegna Silvia Taborelli di “Sosta Palmizi” e dal coreografo Giorgio Rossi.

Tutto il programma su www.cinenmacaporali.it e sul profilo Facebook “Roccacinema Castiglione del Lago”.

Le regole di accesso

Per seguire tutte le regole Lagodarte ha predisposto l’ingresso alla fine del camminamento di accesso alle torri del castello con biglietteria collocata al Cafè Pomarancio: di conseguenza l’uscita del pubblico avverrà dall’arco a sud, vicino all’ospedale (la vecchia entrata). Il pubblico dovrà mantenere le distanze, con mascherina indossata fino al raggiungimento del posto in platea: poi la mascherina si potrà togliere e si dovranno mantenere liberi due posti a fianco di ogni spettatore con la sola eccezione dei componenti dei nuclei familiari che possono stare vicini tra loro: in questo modo la capienza totale della Rocca scende a circa 200 posti ma con le dovute distanze per consentire una visione sicura e rilassante. Le sedute e i servizi igienici saranno sanificati ogni giorno, prima di ogni spettacolo.