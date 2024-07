Perugia e il cinema sotto le stelle: dal Fuori Post al Barton Park al Méliès - en plein air

L’estate a Perugia si svela come un perfetto palcoscenico per il cinema all’aperto con proiezioni che abbracciano la bellezza dei luoghi storici e la vivacità degli spazi urbani.

Il Barton Park, recentemente trasformato in una nuova arena cinematografica, accoglie il Fuori Post fino al 31 luglio. La rassegna del cinema PostModernissimo si concentra su produzioni recenti e tra gli ospiti previsti ci sono nomi di spicco come l’attrice Alba Rohrwacher, giovedì 25 luglio, e il regista Nanni Moretti, sabato 27 luglio.

Non lontano da qui, il chiostro di San Fiorenzo di via della Viola, diventa un’oasi di cultura cinematografica con il ritorno Cinema Méliès - en plein air. Dai Gremlins di Joe Dante a Tempi Moderni di Charlie Chaplin, da Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki a The dreamers di Bernardo Bertolucci, fino al 31 agosto il chiostro ospita una rassegna di film d’essai che include le ultime opere dei grandi registi e le creazioni più innovative del cinema indipendente.

Il festival Todo Mundo, che si svolge il 27 e 28 luglio in corso Garibaldi, aggiunge un ulteriore strato di ricchezza culturale all’estate di Perugia. Questo evento gratuito è un’esplosione di cinema, cultura e gastronomia. Sabato 27, alle 21.30, verrà proiettato il film “Nimby – Not in my backyard” di Teemu Nikki con Susanna Pukkila, Almila Bagriacik, Elias Westerberg, Matti Onnismaa, Mari Rantasila. Mentre domenica 28 luglio, sempre alle 21.30, è la volta di “Wild Men. Fuga dalla civiltà” di Thomas Daneskov con Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist, Sofie Gråbøl, Marco Ilsø.

I Giardini del Frontone di Borgo XX giugno continuano a essere un punto di riferimento per le proiezioni estive e creano uno sfondo ideale per una serata di cinema all’aperto. Ogni proiezione è un’occasione per godere della settima arte in un ambiente di rara bellezza. Fino al 17 agosto il Cinema all'aperto Frontone propone una selezione di film imperdibili con una proiezione ogni sera, alle 21.30.

