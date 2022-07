Cortometraggi, le Believe Film Festival Nights fanno tappa a Perugia

Fanno tappa al cinema Mélieès di via della Viola le Believe Film Festival Nights, evento collaterale del festival dedicato ai cortometraggi che si svolge ogni anno a Verona.

L'iniziativa, coordinata da Francesco Arcese, prevede la proiezione di alcuni cortometraggi finalisti della scorsa edizione del Believe Festival. Saranno gli stessi registri a introdurre le loro realizzazioni: "Boxed" di Lisa Marchesin, "Crescere Bambino" di Gabriele Sebastiano Esposito, "Frame" di Davide Orfeo, e "The Line of Line" di Andrea Corazza. Sarà, inoltre, presentato il corto del perugino Nicholas Brenci dal titolo "Saint".

L'appuntamento è per il 28 luglio alle 21.30