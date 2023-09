Per D'essai d'estate al Méliès di Perugia arriva Alessio Cremonini

Sarà il regista e scrittore Alessio Cremonini il protagonista della due giorni di incontri al Cinema Méliès di via della Viola – in versione en plein air – lunedì 11 e martedì 12 settembre.

Nell'ambito della terza edizione della rassegna cinematografica D'essai d'estate – promossa dal cinema perugino nel quattrocentesco chiostro di San Fiorenzo – Cremonini presenterà lunedì 11 alle 21 il suo primo libro Ora dormono. Storia vera e immaginaria dei miei antenati tedeschi (Einaudi), in collaborazione con la libreria e spazio culturale Popup di Perugia e con la partecipazione del critico cinematografico Anton Giulio Mancino. Al termine dell'incontro verrà poi proiettato il più recente film del regista, Profeti, con Jasmine Trinca che interpreta Sara, giornalista italiana rapita dall'Isis durante un reportage di guerra in Siria, e si confronta con Nur, giovane moglie di un miliziano del Califfato che la tiene prigioniera nella sua casa costruita in un campo di addestramento.

Il giorno dopo, martedì 12 settembre alle 21, sempre in compagnia di Cremonini e di Mancino, a 5 anni esatti dalla sua uscita nelle sale italiane verrà proiettato a ingresso gratuito il film Sulla mia pelle, con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, coraggioso e discusso lavoro che ha rivelato al grande pubblico il talento del regista romano. Sulla mia pelle racconta la drammatica storia di Stefano Cucchi, arrestato per spaccio il 22 ottobre 2009 e morto poi pochi giorni dopo in custodia delle forze dell'ordine. Il sospetto che l'uomo sia stato assassinato – come poi verrà stabilito anche in sede processuale, con la sentenza del 4 aprile 2022 con cui la Corte Suprema di Cassazione ha condannato in via definitiva per omicidio preterintenzionale due carabinieri – prende presto il sopravvento: per la famiglia inizia un doloroso percorso alla scoperta della verità. Un omaggio doveroso di coscienza civica al coraggio dell'autore che è riuscito a mettere in scena un caso così complesso a vergognoso della storia italiana recente.

D'essai d'estate proseguirà poi mercoledì 13 settembre, in compagnia del critico cinematografico Simone Rossi, con il capolavoro noir del 1964 di Robert Aldrich Piano, piano dolce Carlotta, e si concluderà giovedì 14 settembre, in attesa di accogliere in sala al Méliès i nuovi film in uscita da dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, con un film a sorpresa.