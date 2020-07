"Cinemadamare", Monteleone di Spoleto diventa un grande set per aspiranti registi

Arriva a Monteleone di Spoleto la 18ma edizione di “Cinemadamare", il più grande raduno internazionale di filmmaker. Dal 18 al 23 Agosto decine di aspiranti cineasti provenienti dall’Italia e da tutto il mondo (compatibilmente con tutte le normative vigenti anti-Covid) raggiungeranno Monteleone di Spoleto con un unico obiettivo: girare film insieme, in quello che è un immenso ‘set a cielo aperto’, popolato da artisti ambasciatori di tante culture diverse tra loro. Monteleone di Spoleto infatti, per una settimana, sarà una immensa location, dove troupes internazionali inventeranno nuove storie per nuovi cortometraggi e video clip.

La cittadina umbra sarà una delle 10 tappe che costituiscono il “tour” di quest’anno, che tocca sette regioni (Lazio, Lombardia, Sardegna, Liguria, Umbria, Marche, Basilicata). Si tratta del più lungo viaggio di Cinema con oltre 7000 chilometri e 70 giorni di produzioni on the road per 11 settimane di attività.

Nel corso della rassegna dal 18 al 23 agosto, alle ore 21 in piazza del Mercato, verranno proiettati i films; “Il sapore del successo” di John Well (18 agosto), “Carnage” di Roman Polanski (19 agosto), “Vita di Pi” di Ang Lee” (20 agosto), “L’uomo che non c’era” di J. e E. Coen (21 agosto), “Venere in Pelliccia” di Roman Polanski (22 agosto), Weekly competition” di Cinemadamare (23 agosto).

Il Campus di Monteleone di spoleto di Cinemadamare, vedrà la collaborazione con 32 Università e Scuole di Cinema di tutti i continenti, (ogni settimana, il Calendario interno prevede anche due masterclass con senior esperti).

Nel periodo di permanenza dal 18 agosto al 25 agosto nel comune di Monteleone di Spoleto la città verrà illustrata ai filmmaker e i registi presenti tra di loro esporranno i progetti per i loro cortometraggi da produrre; le attività di filmmaking che si espanderanno su tutta l’area cittadina fino alle sue frazioni, puntando a valorizzare le bellezze architettoniche e archeologiche uniche; serata finale il 25 agosto con la consegna di tutti i filmati prodotti che l’Amministrazione comunale potrà usare a fini promozionali. Ogni sera il cartellone prevede cinema all’aperto in piazza del mercato.