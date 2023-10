Matteo Garrone al Sacro Convento di Assisi per la proiezione di "Io capitano"

Matteo Garrone sarà ad Assisi per la proiezione del suo ultimo film “Io capitano”, martedì 10 ottobre 2023 alle 21 presso la Sala Cimabue del Centro Convegni e Accoglienza Colle del paradiso, in piazza Inferiore di San Francesco. Presentato in concorso alla 80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia per il Leone d'oro, il film è stato premiato con il Leone d'argento alla regia e il Premio Marcello Mastroianni all'attore protagonista Seydou Sarr. Inoltre, rappresenterà l’Italia ai prossimi Oscar per il premio al miglior film straniero.

Dopo il benvenuto del p. Custode, fra Marco Moroni, il regista offrirà una breve introduzione al film. Al termine verrà dedicato uno spazio al dialogo e al confronto.