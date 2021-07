Lunedì a Castiglione del Lago arriva “Per Lucio”, il docufilm sul grande Dalla

Indirizzo non disponibile

Una serata speciale a Roccacinema di Castiglione del Lago: un evento unico che si svolgerà in contemporanea con centinaia di cinema e arene in tutta Italia. Lunedì 5 luglio, alle ore 21:30, verrà proiettato il film documentario di Pietro Marcello, autore del bellissimo “Martin Eden”, dedicato a Lucio Dalla dal titolo “Per Lucio” (79 min., Italia 2021) prodotto da IBC Movie con Rai Cinema e distribuito da Nexo Digital.

Il docufilm “Per Lucio”

Dalla è stato uno dei più originali cantautori italiani (noto anche al di fuori dei confini nazionali) e viene visto in un originale ritratto che nasce dalle testimonianze di Umberto Righi detto Tobia, che è stato il suo manager sin dall’esordio, e di Stefano Bonaga, che di Dalla è stato amico già dall’infanzia. Il supporto visivo viene fornito da un’ampia quantità di materiale documentaristico oltre che da dichiarazioni dello stesso Dalla.

Qualche anno fa Riccardo Marchesini ha reso omaggio a Lucio Dalla con il film “Caro Lucio ti scrivo” in cui si immaginava che alcuni personaggi delle sue canzoni gli scrivessero per raccontare il prosieguo delle loro storie. Ora Pietro Marcello lo fa ricordare da chi lo ha conosciuto da vicino anche nella dimensione privata compiendo però un’operazione ad ampio raggio. In questa occasione Marcello va alla ricerca, con un materiale di repertorio selezionato con grande cura, dei volti e dei gesti di un’Italia che sembra ora distante anni luce e che Dalla ha saputo ‘leggere’ nel profondo attraverso la sua musica e le parole delle sue canzoni.



Il prezzo del biglietto è fissato dal distributore a 10 euro (ridotto 8). Tutta la rassegna estiva Roccacinema è organizzata da Lagodarte Impresa Sociale e promossa dal Comune di Castiglione del Lago. Il programma completo è consultabile su www.cinemacaporali.it. Informazioni sulle prenotazioni allo 075 951099, mentre la prevendita, consigliata ma assolutamente non obbligatoria, è su liveticket.it/roccacinema.