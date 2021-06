Love Film Festival, il programma completo

Arriva anche quest'anno il Love Film Festival, con "l’edizione della rinascita, che torna finalmente in presenza e riporta il grande cinema internazionale a Perugia", come afferma il Direttore artistico Corvi. Bellezza, giovani e valori positivi saranno le tre parole cardine su cui ruoterà l'evento. Perugia investe nel cinema e ci crede, è infatti nata nei mesi scorsi una Umbria Film Commission.

Il Love Film Festival offrirà quest'anno incontri e proiezioni (tra Sala dei Notari e Sala della Vaccara, osservando rigorosamente dle misure di sicurezza) nonché una mostra, “Libere di vivere“, a Palazzo della Penna. Simbolo del festival è il suo manifesto, l’opera “Ciak Robot“ di Mamo Donnari: un omaggio a Fellini ma anche "un richiamo ai giovani e alla tradizione del grande cinema", come spiega l'artista stesso.

Il programma

VEN 2 LUGLIO 2021

11.00 - 13.00 Conferenza stampa di apertura con la madrina Madalina Ghenea e il regista Premio Oscar Paul Haggis, Claudia Segre (Presidente Global Thinking Foundation) (Sala della Vaccara)

15.00 - 17.00 Presentazione del libro “La clonazione” di Daniele Corvi con On. Adriana Galgano, Francesco Gatti (Presidente Post Museo della Scienza), Salvatore Micciché (Presidente Giuria LFF), Prof.ssa Francesca Tizi (Consigliere Comune di Perugia). Evento a sostegno del progetto di Terapia Genica dell’Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” ODV, sezione Umbria, per la cura della Malattia di Lafora. Evento accreditato dall’ordine degli avvocati di Perugia con assegnazione di 2 crediti in diritto civile (Sala della Vaccara)

17.00 - 18.00 Inaugurazione mostra “Libere di vivere” organizzata dalla Global Thinking Foundation (Palazzo della Penna)

18.00 - 20.00 “Third Person” di Paul Haggis. Cast: Liam Neeson Adrien Brody, Olivia Wilde, Mila Kunis, Vinicio Marchioni, Riccardo Scamarcio: tre storie d’amore tra gli Usa, l’Italia e la Francia che si incrociano e che ruotano rispettivamente attorno a un rapimento di una bambina, a un blocco di uno scrittore, a una contesa giudiziaria sull’affidamento di un glio. Sarà presente Paul Haggis (Sala dei Notari)

21.00 - 23.00 “All you ever wished for” di Barry Morrow. Cast: Darren Criss, Madalina Ghenea: il lm di un magnate americano viene rapito e si troverà in Italia dove incontrerà una bellissima ragazza. Film in lingua originale. Sarà presente l’attrice Madalina Ghenea (Sala dei Notari)

SAB 3 LUGLIO 2021

11.00 - 13.00 Convegno “Giovani e territorio: valori per un futuro inclusivo raccontato nel cinema”: On. Adriana Galgano (Presidente Bella Libera Umbria), Francesca Vittoria Renda (Consigliera delegata al cinema Comune di Perugia), Maria Rosi (Umbria Film Commission), Claudia Segre (Presidente Global Thinking Foundation), Prof.ssa Elena Stanghellini (UniPG) (Sala della Vaccara)

14.00 - 15.30 Omaggio a Carlo Vanzina. Proiezione “Sapore di Mare” di Carlo Vanzina (Sala dei Notari)

15.30 - 17.00 Omaggio a Carlo Vanzina. Proiezione “Sapore di Mare 2” di Bruno Cortini (Sala dei Notari)

17.00 - 18.00 Reunion Cast “Sapore di Mare”: Enrico Vanzina, Nancy Brilli, Gianni Ansaldi (Gianni), Pascale Reynaud (Alina), Francesca Ventura (Reginella), Giorgio Vignali (Giorgio). Sarà consegnato a Entico Vanzina il Grifone d’oro dedicato al fratello Carlo (Sala dei Notari)

18.00 - 20.00 Omaggio a Carlo Vanzina. Proiezione “Sapore di te” di Carlo Vanzina. Cast: Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, Martina Stella (Sala dei Notari)

20.45 - 23.30 Omaggio per i 100 anni dalla nascita a Nino Manfredi: Presentazione del libro “Pane e cioccolata” con Fabio Melelli e Gerry Guida. A seguire il lm “Pane e cioccolata” di Franco Brusati. Cast: Nino Manfredi, Johnny Dorelli: Un cameriere ciociaro viene assunto in prova in un ristorante, ma una foto che lo ritrae dietro a un muro ad orinare. Espulso per tale inezia, sarà costretto a vivere da clandestino e a escogitare espedienti per risalire la china. Evento a sostegno del progetto di Terapia Genica dell’Associazione Malattie Rare “Mauro Baschirotto” ODV, sezione Umbria, per la cura della Malattia di Lafora (Sala dei Notari)

DOM 4 LUGLIO 2021

11.00 - 12.00 Seminario “Il Cinema degli anni ’60” con Fabio Melelli e Mirella Panphili. Sarà consegnato Premio alla carriera a Mirella Panphili (Sala della Vaccara)

12.00 - 13.00 Presentazione del libro “In provincia si sogna sbagliato” di Marco Bocci (Sala dei Notari)

16.30 - 17.30 Presentazione del libro “Quanto dura un attimo” di Paolo Rossi e Federica Cappelletti. Consegna del Grifone d’oro Paolo Rossi (Sala dei Notari)

18.00 - 19.00 Proiezione miglior corto e incontro con ospite internazionale (Sala dei Notari)

21.00 - 23.00 Anteprima lm “Mi chiedo quanto ti mancherò” di Francesco Fei. Cast: Beatrice Grannò, Claudia Marsicano: Un’adolescente obesa per superare le sue difficoltà si inventa un’amica immaginaria piena di vita (Sala dei Notari)

LUN 5 LUGLIO 2021

10.00 - 11.00 Conferenza stampa di chiusura e bilancio della manifestazione con i protagonisti della manifestazione (Sala della Vaccara)

MOSTRA Dal 2 al 4 luglio sarà possibile vedere la mostra “Libere di vivere” della Global Thinking Foundation a Palazzo Della Penna. Per info www.gltfoundation.com