“Comiciak - Festival della Commedia all’Italiana”, Bevagna è pronta ad ospitare la kermesse

Dal 28 al 30 agosto Bevagna si trasformerà in città del cinema con “Comiciak - Festival della Commedia all’Italiana”. Il borgo delle Gaite offrirà eventi, proiezioni ed ospiti d’eccezione per una tre giorni nel ricordo dell'indimenticabile e famoso regista bevanate Mario Mattoli. Non mancheranno approfondimenti storico-culturali e premiazioni con l’assegnazione del rinnovato Premio Mario Mattoli. Uno speciale alla carriera sarà conferito a Giovanna Ralli, attrice italiana diretta da registi del calibro di Ettore Scola e Vittorio De Sica. Il Premio alla Regia andrà ad Eugenio Cappuccio, regista e sceneggiatore che, proprio a Bevagna, presenterà il suo documentario sul grande Fellini. Infine, sarà Roberto Olivieri, giovane promettente attore interprete della serie Gomorra, a ricevere il Premio Giovani Promesse.

Il programma

Nel dettaglio, il 28 agosto alle 17.30 all’auditorium Santa Maria Laurentia, il pubblico potrà incontrare proprio Cappuccio ed Oliviero che si racconteranno al giornalista e scrittore, Antonio Carlo Ponti, e al docente di storia del cinema all’Università di Perugia, Fabio Melelli. Sempre all’auditorium bevanate, alle 18.30, verrà proiettato il documentario “Fellini Fine Mai” a cura, come detto, di Eugenio Cappuccio.

Il 29 agosto, invece, dopo la visita alla mostra permanente dedicata a Mario Mattoli, in programma alle 17.30 a Palazzo Lepri, spazio a Francesca Ralli. Nella cornice delle logge di Palazzo dei Consoli, alle 18, l’attrice italiana converserà con il professor Melelli. Sempre a Palazzo dei Consoli, alle 19, si terrà la cerimonia di premiazione con il coordinamento di Antonio Carlo Ponti. Alle 21.30, poi, in piazza Filippo Silvestri, la proiezione di “C’eravamo tanto amati”.

A chiudere il trittico di serate "Comiciak” il 30 agosto all’auditorium Santa Maria Laurentia, l’incontro con gli attori della serie “Sara e Marti”.

In quest’estate condizionata dall’emergenza sanitaria, Bevagna continua ad organizzare iniziative che, nel rigoroso rispetto delle normative anti contagio, promuovono il territorio. Tra questi, ricordiamo, “Artifices del la Cittade de Mevania”, al via dal 28 giugno scorso e poi “Bevagna – sapori arte natura nel borgo e nei castelli”. Evento, questo, che offre, da un lato, la possibilità, tutti i weekend fino al 6 settembre, di abbinare enogastronomia e itinerari culturali, e dall’altro “Cinema in Piazza”. Il cartellone della rassegna, che durerà fino al 10 settembre, proporrà la proiezione all’aperto di “Scialla” (28 agosto), “Veloce come il vento” (3 settembre), “Smetto quando voglio” (5 settembre) e “Inside out” (10 settembre).