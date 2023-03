Cinema, su il sipario sul festival di Spello

Si è ufficialmente alzato il sipario sulla XII edizione del “Festival del Cinema Città di Spello e dei Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema”. Nel pomeriggio di venerdì 10 marzo, nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello, si è infatti tenuto il taglio del nastro dell’edizione 2023, accompagnato dall’inaugurazione delle tre mostre allestite all’interno dello stesso municipio, che fino al 19 marzo prossimo sarà a tutti gli effetti il Palazzo del Cinema. Presenti alla cerimonia di apertura la presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora”, Donatella Cocchini, alla direzione del Festival insieme alla direttrice artistica, la regista Laura Luchetti, e con la collaborazione di Francesca Romana Lovelock; il sindaco di Spello, Moreno Landrini, l’assessore alla Cultura del Comune di Spello, Irene Falcinelli, e le curatrici di due delle tre mostre ospitate al Palazzo Comunale. Ossia, l’attrice Silvia Salvatori che, insieme al Festival, ha realizzato la mostra “Guanti bianchi - Donne al cinematografo dagli anni 20”, dedicata alla nonna Licia Quaglia, e la docente Paola Viscuso per l’esposizione “I giovani, il cinema e la moda”, che vedrà in mostra gli abiti creati dagli studenti dell’Istituto di istruzione superiore “Cavour Marconi Pascal” di Perugia. A queste due esposizioni si aggiunge, poi, una terza dal titolo “Vintage Movie Poster”, una mostra fotografica che ripercorre la storia del cinema attraverso le locandine di celebri film. Presenti all’apertura anche l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Spello, Rosanna Zaroli, e il presidente della Pro loco di Spello, Fabrizio De Santis.

A salutare l’avvio della kermesse che celebra i professionisti del dietro le quinte, ossia quelle donne e quegli uomini che con il loro talento e la loro creatività sono l’essenza stessa di ogni singola pellicola, è stata la presidente Donatella Cocchini, che ha presentato alla platea il ricco e variegato programma che accompagnerà la XII edizione, tra proiezioni gratuite al Teatro “Subasio” di Spello, incontri con i professionisti, registi e attori, ma anche momenti dedicati al teatro e alla musica, senza dimenticare i due momenti clou della kermesse, ossia le due premiazioni che si terranno venerdì 17 e sabato 18 marzo all’Auditorium San Domenico di Foligno, quando a salire sul palco saranno tutti i grandi protagonisti di questo 2023. A fare gli onori di casa in quello che, come detto, sarà fino al 19 marzo prossimo il Palazzo del Cinema, è stato il sindaco Moreno Landrini. “Siamo arrivati alla dodicesima edizione - ha dichiarato -. Sono stati dodici anni intensi, in cui il Festival si è fatto apprezzare a livello regionale e nazionale per aver centrato l’attenzione sui mestieri del dietro le quinte, ma non solo. È anche un importante strumento di valorizzazione della nostra città. Come amministrazione comunale abbiamo creduto sin dal primo momento in questo percorso e consideriamo questa manifestazione uno dei petali più belli che Spello propone non solo ai suoi cittadini ma anche ai comuni vicini, rappresentando un importante momento di socialità, aggregazione e cultura con il coinvolgimento ogni anno di personaggi illustri che hanno segnato il mondo del cinema. Con questa dodicesima edizione, inoltre, si inizia a scrivere anche una nuova pagina: dopo dieci anni di direzione artistica affidata a Fabrizio Cattani, che ringraziamo per l’impegno profuso, in questo 2023 diamo il benvenuto alla nuova direttrice artistica, la regista Laura Luchetti, che ha mostrato fin da subito grande entusiasmo nel raccogliere il testimone del suo predecessore e nel portare avanti questo progetto”.

"Uno degli aspetti che mi piace sottolineare quando si parla del Festival del Cinema di Spello - ha detto l’assessore alla Cultura, Irene Falcinelli - è la presenza di iniziative specifiche dedicate ai giovani di tutte le fasce d’età. In quest’ottica si iscrivono anche le mostre che inauguriamo questa sera, incentrate tanto sulle maestranze del dietro le quinte quanto sul ruolo dei nostri ragazzi. Le figure che operano nel mondo del cinema sono molteplici e l’augurio è che da Spello e dall’Umbria tutta, attraverso quest’attenzione che viene data alle nuove generazioni, possano nascere nuovi professionisti. Un altro elemento che voglio sottolineare è poi la capacità che un’associazione come questa, che organizza un’iniziativa specifica come il Festival del Cinema, ha di dare il là a sinergie e collaborazioni che permettono alla nostra città di essere viva e attiva”.

“È un onore per me poter essere qui quest’oggi” - ha commentato l’attrice Silvia Salvatori, che ha aggiunto: “Negli anni mi è capitato più volte di ricevere richieste volte a raccontare la figura di mia nonna, Licia Quaglia, che per 55 anni è stata una montatrice e sincronizzatrice. Ma ho deciso di farlo solo per questo Festival perché valorizza i mestieri del cinema, di cui si parla sempre poco. Mia nonna è sempre stata una persona molto riservata, sono poche le foto che la ritraggono e che sono riuscita a ritrovare contattando parenti sparsi un po’ in tutto il mondo. Purtroppo ho avuto modo di frequentarla molto poco, per cui vedo in questa mostra anche un regalo per me. Intervistando tanti montatori che con lei hanno lavorato, ho scoperto chi era mia nonna, chi era Licia Quaglia, che nell’ambiente del cinema era conosciuta come ‘la carabiniera’. Sono tanti i professionisti che mi hanno raccontato di doverle molto. Per me, quindi, è stato un viaggio bellissimo, con il quale abbiamo provato a far conoscere una figura straordinaria come tante altre ce ne sono. Grazie, quindi, al Festival del Cinema di Spello per questa occasione”.

“Quella che ci vede collaborare con il Festival del Cinema di Spello è una bellissima iniziativa” ha dichiarato Paola Viscuso, referente del Dipartimento Made in Italy dell’Istituto d’istruzione superiore “Cavour Marconi Pascal” di Perugia, che ha curato la mostra “I giovani, il cinema e la moda”. “Il nostro istituto propone ai giovani una formazione molto ampia, che li porta a studiare storia del costume anche attraverso il cinema. Per realizzare quest’esposizione i nostri studenti hanno iniziato già dallo scorso anno a conoscere in maniera approfondita il Novecento e alcune delle più grandi attrici che hanno segnato quell’epoca e i film che le hanno viste protagoniste. Hanno quindi realizzato il bozzetto e poi hanno cercato di capire, seguiti dagli insegnanti che hanno messo tanta energia in questo progetto, come realizzarli e quali materiali utilizzare, leggendo in chiave moderna il passato. E ora, dopo un anno di lavoro, possiamo ammirare gli abiti che hanno realizzato”.

IL PROGRAMMA DI SABATO E DEI PROSSIMI GIORNI - Conclusa la prima giornata del Festival con la proiezione del film internazionale in concorso “Passeggeri nella notte” del regista Mikhael Hers, la giornata di sabato 11 marzo si è aperta con un incontro dedicato agli studenti dal titolo “Industria e mercato dell’Audiovisivo Italiano” a cura di Antonio Urrata. Protagonisti, nel pomeriggio, sempre gli studenti, con una visita guidata alla mostra “Vintage Movie Poster” tenuta da Arianna Duranti, esperta di moda e costume che illustrerà come le locandine dei film dagli anni ‘50 agli anni ‘80 del 900 raccontano la percezione della storia, del fantastico, dell’esotico e del quotidiano nel cinema. Attraverso aneddoti sui film e analisi delle immagini l’evoluzione del costume, dei canoni di bellezza e dell’industria della moda prenderanno la forma di un racconto divertente e vivace che affronterà comunque temi profondi. E poi l’appuntamento con Maria Cristina Lacagnina dell’Ufficio MEDIA Roma del Creative Europe Desk Italy, sulle opportunità di finanziamento offerte dal Programma Europa Creativa MEDIA per il cinema e il settore audiovisivo. A chiudere la seconda serata, al Teatro “Subasio” di Spello, la proiezione del film“Notte fantasma”. Tra gli eventi di domenica 12 marzo va segnalata, invece, la conferenza “Il montaggio e la regia nel cinema” per parlare dell’importanza del montaggio con gli interventi di Massimo Quaglia, Claudio Di Mauro e Marco Garavaglia coordinati da Silvia Salvatori. L’incontro, in programma alle 10, si terrà nella Sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello. Nel pomeriggio, alle 18.20, al Teatro “Subasio” di Spello, poi, ci sarà la proiezione del documentario “Il nostro Raffaello. Dialoghi nell’eternità” di Marco Fiorucci e Giordano Falleri, seguito dall’incontro con la Corale “Marietta Alboni” di Città di Castello. Alle 21.20, poi, nella stessa location la proiezione del film “Il pataffio” alla presenza del regista Francesco Lagi e dell’attore Lino Musella. Lunedì 13 marzo, alle 21.20, al Teatro “Subasio” di Spello verrà proiettato il film “Questa notte parlami dell’Africa” alla presenza della regista Carolina Boco e delle attrici Diane Fleri e Roberta Mastromichele.