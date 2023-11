Cinema, Maccio Capatonda e il suo nuovo film che "parla" tanto umbro

C’è molta Umbria nell’ultimo di film di Maccio Capatonda. L’attore, autore, regista, produttore, diventato famoso per i suoi personaggi surreali e per la comicità che si è fatta tormentane, è da poco "on line" con il nuovo film, “Il migliore dei mondi”. Che lo vede anche alla regia insieme a Danilo Carlani e Alessio Dogana. Maccio Capatonda, prima di diventare tale, era Marcello Macchia, studente dell’Università per stranieri insieme a Enrico Venti, ovvero Ivo Avido. Alessio Dogana e Danilo Carlani sono di Passignano. Da tempo collaborano con Maccio e da tempo firmano alcuni degli spot più celebri degli ultimi anni. Dei talenti che dall’Umbria sono approdati a Milano. Ma non è tutto qui. Perché nella pellicola recita Graziano Scarabicchi da Monte Santa Maria Tiberina. Graziano è “mister spot” o come si definisce “lo sconosciuto più famoso d’Italia”, volto di una sterminata serie di spot televisivi e occhi di una campagna di orologi di lusso. E ancora: gli Azione Diretta, street punk band perugina, hanno suonato e cantato per il film la loro “Siamo tempesta”.

Insomma, il talento dell’Umbria ancora una volta sugli scudi dell’arte a trecentosessanta gradi.