Cinema, a Perso sabato con il regista Pietro Marcello e domenica le premiazioni

Domenica 8 ottobre, dalle 17, al PostModernissimo, è prevista l'attesa cerimonia di premiazione, condotta da Caterina Fiocchetti e Jacopo Costantini, in cui saranno proclamati i vincitori di tutte le categorie di concorso. La Giuria dell'Award 2023 è composta da Ivan Guarnizo, regista colombiano autore di Del Otro Lado, film pluripremiato e miglior film internazionale al PerSo 2022; Alessia Brandoni, critica e programmatrice cinematografica e Giacomo Ravesi, docente universitario e curatore.

Per il PerSo Cinema Italiano sarà la giuria composta dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti Pietro Vannucci e del liceo scientifico statale “Galileo Galilei” di Perugia, coordinati dal regista Roland Sejko, ad assegnare il premio.

Sempre in questa categoria sarà assegnato un premio anche dagli studenti delle classi IV e V A del liceo economico sociale “A. Pieralli” di Perugia. Per i cortometraggi, PerSo Short Award, spetterà alla redazione di Film TV. Mentre, come di consueto, la giuria dei detenuti del Carcere di Perugia-Capanne assegnerà il premio PerSo Short Jail al miglior cortometraggio. Per 11 giorni sono stati programmati a Perugia alcuni tra i migliori documentari del panorama internazionale: ben 56 proiezioni, di cui 11 in anteprima italiana, nei tre cinema del centro storico per un festival sempre più al centro della scena cinematografica nazionale. Prima della premiazione, domenica alle 15.30, in visione, per la sezione Spazio Umbria, Tomica e le vie segrete della Sibilla, di Andrea Frenguelli (Italia, 2023, 58’). Ospite in sala il regista. Come da tradizione dopo la premiazione saranno proiettati tutti i film vincitori.

Sabato 7 ottobre è il giorno di Pietro Marcello, il regista italiano, tra i più apprezzati autori del nostro cinema anche a livello internazionale, arriva a Perugia per incontrare il pubblico. Pietro Marcello ha sempre praticato sia il documentario che il cinema di finzione, ma con la sua filmografia queste etichette rischiano di essere riduttive: questa alternanza la possiamo trovare anche all’interno di uno stesso film. Marcello nei suoi lavori ha infatti sempre cercato di sperimentare nuovi linguaggi: mettendo in scena la realtà, utilizzando i materiali d’archivio in forma narrativa o poetica, giocando con le epoche. La retrospettiva propone tre film dei primi venti anni di attività del regista: Il passaggio della linea (Italia, 2007, 60'); La bocca del lupo(Italia, 2009, 68'); Le vele scarlatte (Italia, 2022,100'). Come spiegano gli organizzatori: “Abbiamo scelto tre film esemplari di questi venti anni di attività, per provare a sintetizzare il suo percorso in una piccola retrospettiva, e lo abbiamo invitato a parlarci del suo cinema”.

