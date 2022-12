Arriva a Perugia il film "Chiara" di Susanna Nicchiarelli, un racconto oltre l'agiografia didascalica: il 189 Dicembre incontro con la regista

L'affascinante storia di Chiara d'Assisi e della sua amicizia con San Francesco sono oggetto del film Chiara di Susanna Nicchiarelli, in programma dal 7 dicembre al Cinema Zenith di Perugia. Una giovane che a 18 anni decide di lasciare tutto, di accettare i voti religiosi per seguire l'amico Francesco e soprattutto per vivere pienamente la fede in Dio.

La regista è riuscita ad "evitare le secche dell’agiografia didascalica, ad emancipare la santa dal santino, esplorare il racconto di formazione di una ragazza e al contempo sottolinearne la dimensione spirituale e quella politica. Chiara abbraccia un ventennio di vita della protagonista, all’inizio diciottenne che scappa dalla casa paterna per seguire Francesco e poi guida carismatica per donne provenienti da diverse esperienze e che riconoscono in lei una nuova possibilità di speranza". Il 19 dicembre sarà presente la regista, Susanna Nicchiarelli, a presentare il film.