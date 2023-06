Al parco Chico Mendez di Perugia torna il cinema all'aperto

Il cinema torna al Parco Chico Mendez di Perugia il 1 e il 2 luglio 2023. Due giorni di proiezioni ad ingresso gratuito con due film che mettono al centro il viaggio. Due opere molto interessanti, assolutamente da vedere. Sabato 1 luglio sul grande schermo ci sarà In viaggio verso un sogno, di Tyler Nilson e Michael Schwartz (2019, USA, Commedia, 97 min.) con Shia LaBeouf, Dakota Johnson, Zack Gottsagen.

Il 2 luglio è prevista la proiezione di Gagarine, proteggi ciò che ami, di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh (2020, Francia, Drammatico, 95 min.).

Le due serate al parco Chico Mendez (promosse in collaborazione con Natura Urbana) sono la seconda tappa in città (dopo le due realizzate in via Birago) della rassegna di MenteGlocale e Sagra del Cinema, e un'ampia rete di associazioni umbre, nell'ambito del progetto che vede come capofila l'Associazione RealMente. Cibo per la mente: reti integrative solidali di comunita? per l’inclusione e l’economia rurale circolare è il nome del progetto che propone, tra le tante azioni, ben 15 proiezioni in Umbria, all'interno di una rassegna di cinema documentario itinerante, sulle tematiche dell'economia circolare, del cambiamento dei comportamenti domestici, donazione delle eccedenze alimentari, riciclaggio e upcycling, educazione dei consumatori, azioni contro lo spreco di cibo, e in maniera trasversale poverta?, degrado urbano e buone pratiche di riscatto e intervento sociale.

Il film del 1 luglio, In viaggio verso un sogno, è completamente costruito attorno alla figura di Zack Gottsagen, un ragazzo con la sindrome di Down che i registi conoscono da tempo e che volevano aiutare a diventare attore. La storia ha una purezza semplice che con pochi mezzi e tanto cuore costruisce un rapporto autentico tra i due protagonisti.

Zack ha solo 22 anni ma vive in una casa di cura per anziani in North Carolina, a cui è stato assegnato dallo stato perché senza famiglia. Zack però non ci sta ed è determinato a scappare dalle cure di Eleanor, responsabile dell'istituto, con l'aiuto dell'amico Carl. Quando finalmente il ragazzo riesce a darsi alla fuga, il destino lo mette sul cammino di Tyler, pescatore di granchi inseguito da un compratore a cui deve dei soldi. Brusco e tormentato, Tyler si prende però cura di Zak e decide di portarlo con sé nel suo viaggio verso la Florida.

Gagarine, il film di domenica 2 luglio, racconta una storia ambientata nella periferia sud di Parigi, nell'enorme complesso residenziale Cité Gagarine, un tempo simbolo di modernità e progresso, che sta per essere demolito dopo anni di degrado. Gagarine è la rappresentazione di un viaggio attraverso le conseguenze della Storia, ma è anche lo sfondo cinematograficamente ricco alle peripezie di Youri, adolescente timido però capace di sfidare gli ispettori del comune lampadina dopo lampadina, con l'obiettivo di ritardare la cancellazione del suo mondo.

La serate sono cofinanziate con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Umbria all'interno del progetto "Cibo per la Mente" disciplinato con determinazione dirigenziale n. 11269 del 07/11/2022.

La rassegna proporrà durante l'estate 15 incontri (sei nel comune di Perugia, sette nel comune di Terni) che si svolgeranno in spazi aperti, gratuiti e aperti alla cittadinanza. Prossimi appuntamenti a Perugia il 28, 29 e 30 luglio in Corso Garibaldi per la seconda edizione di Todo Mundo, cinema ed eventi nel Borgo, in collaborazione con AssoGaribaldi e il progetto Corso Garibaldi District. Cibo per la mente: reti integrative solidali di comunita? per l’inclusione e l’economia rurale circolare e? un progetto multi-attore e intersettoriale tra 6 associazioni di promozione sociale e una fondazione ONLUS del territorio umbro. Il progetto si pone l’obiettivo generale di creare inclusione sociale territoriale mettendo al centro delle sue azioni i beneficiari vulnerabili in maniera attiva e partecipata attraverso percorsi di recupero delle eccedenze alimentari e sviluppo di filiere corte.