Al Nido dell'Aquila il docu-film su Nino Cordio

A Todi è ripresa da un paio di settimane, in pratica in piena continuità con quella dell'arena estiva alla terrazza inferiore dello stesso ex monastero delle Lucrezie.Entrambi spazi di proprietà comunale, si caratterizzano pergrazie alla competenza della direzione di Romolo Abbati.Alla costante presenza in cartellone dei film appena usciti,, iniziativa particolarmente apprezzata dalla comunità di ospiti stranieri nel territorio, rapporti privilegiati con le scuole cittadine e un'attenzione particolare ad iniziative legate a Todi.E' stato il caso la scorsa settimana del, diretto da Francesco Piccolo e Annalena Benini, e lo sarà ancora(ore 21.15, ingresso gratuito), il docu-film su Nino Cordio, artista, pittore e scultore molto legato a Todi del quale viene raccontata l'attività culturale anche attraverso testi e testimonianze di personaggi, quali Leonardo Sciascia, Andrea Camilleri, Carlo Levi, Enzo Siciliano, Renato Guttuso, con i quali incrociò il percorso e che ne apprezzarono l'opera.Nell'occasione la proiezione sarà preceduta da una presentazione a cura di, presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, di, regista, figlio di Nino, e del critico cinematografico, giornalista de "Il Messaggero"."L'attività del Nido dell'Aquila - sottolinea il sindaco Antonino Ruggiano -ormaii piccola capitale regionale del cinema, grazie alla presenza dele dall'essere di nuovo ormai da alcuni anni, da "Uomini da marciapiede" a "L'età giusta", da "La Befana vien di notte" a “La leggenda di Kaira”, solo per citare i più recenti".