A Roccacinema c'è "Protagonisti in Arena". Si inizia con il regista Carlo Sironi

Sarà il regista Carlo Sironi con il suo nuovo film “Quell’estate con Irène” il primo ospite di “Protagonisti in Arena”, la serie di appuntamenti di “Roccacinema 2024” che dà la possibilità al pubblico di incontrare dal vivo chi il cinema lo fa davvero e poter porgere direttamente agli autori domande sull’opera appena vista. Conduce l’incontro con Sironi il critico Andrea Fioravanti.

Carlo Sironi nasce a Roma nel 1983. Figlio d’arte, a diciotto anni inizia a studiare fotografia e a lavorare nel cinema come aiuto operatore e in seguito come assistente alla regia. “Sofia”, il suo primo cortometraggio da regista, è stato in concorso al XXVIII Torino Film Festival. Dal 2010 dirige videoclip, documentari e programmi televisivi. “Cargo”, il suo secondo cortometraggio di finzione, è stato presentato in concorso alla 69esima “Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia” e candidato come miglior cortometraggio ai David di Donatello 2013, vincendo vari premi internazionali. “Valparaiso”, il suo terzo cortometraggio, è stato premiato nel 2016 al Festival di Locarno. “Sole”, il suo primo lungometraggio, debutta in concorso nella sezione “Orizzonti” alla 76esima “Mostra di Venezia”, partecipa ai festival di Toronto e Berlino, ottiene una candidatura al David di Donatello e ai Nastri d’Argento e vince il Discovery Prize come migliore esordio agli European Film Awards 2020.



Anche gli altri appuntamenti con i protagonisti in arena saranno tutti ad 3,50 euro, grazie all’iniziativa “Cinema Revolution”: il 17 luglio incontro con Gianluca Santoni regista di “Io e il secco” con Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo, Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti; il 24 luglio incontro con Andrea Soldani regista di “La Bussola, il collezionista di stelle”, un omaggio al “pioniere” Sergio Bernardini, ideatore dello storico locale.