Il cinema tedesco sulla sostenibilità ambientale: a Perugia un ciclo di proiezioni promosse da Unipg e Istituto Tedesco

Il Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia insieme all’Istituto Tedesco Perugia “NATÜRlich propongono, dal 6 aprile all’8 giugno 2022, un cinlco di incontri sul cinema tedesco e la sostenibilità ambientale. L'iniziativa si svolge inoltre in collaborazione con il Goethe-Institut, Legambiente Umbria, l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e l’Università per Stranieri di Perugia.

Primo appuntamento mercoledì 6 aprile 2022, alle ore 20.30, all’Istituto Tedesco Perugia, in Piazza Raffaello 11a Perugia. Sarà proposto il film commedia “Los Veganeros” di Lars Oppermann, pellicola del 2016. La proiezione sarà preceduta dalla presentazione del professor Francesco Bono, dell'Università degli Studi di Perugia, curatore dell’iniziativa insieme a Claudia Schlicht, direttrice dell’Istituto Tedesco Perugia.

“La manifestazione – sottolineano i curatori - si propone come un’occasione di riflessione sui temi ecologici e la salvaguardia dell’ambiente attraverso un ciclo di film e incontri introduttivi a cura di docenti universitari ed esperti del settore, proponendo al pubblico umbro una serie di film straordinari e inediti in Italia, con un punto di vista sempre diverso e originale sul problema della sostenibilità ambientale e le piccole e grandi sfide per salvare il pianeta”.

Il programma delle priezioni

Gli altri appuntamenti, sempre alle 20.30, all’Istituto Tedesco Perugia:

Mercoledì 20 aprile, “Wackersdorf” di Oliver Haffner, 2019.

Mercoledì 4 maggio, “Die letzte Sau” (L’ultima scrofa), 2016.

Mercoledì 11 maggio, “Stille Reserven” (Riserve occulte) di Valentin Hitz, 2016.

Mercoledì 25 maggio, “Die Lügen der Sieger” (Le bugie dei vincitori) di Christopher Hochhäusler, 2015.

Mercoledì 8 giugno, “100 Dinge” (100 oggetti) di Florian David Fitz, 2018.

La manifestazione si inserisce nel quadro del progetto Reciproche visioni che l’Istituto Tedesco Perugia promuove dal 2012 insieme al Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia.

Film e incontri sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.