Da lunedì 17 al 19, al cinema S. Angelo, il docufilm “The Rossellinis”. Intervista esclusiva col regista Alessandro, nipote di Roberto.

Al cinema dei Cinegatti, al Borgo d’oro, una tre giorni di livello. Qualcosa più di una proiezione: un tuffo nella storia di una famiglia la cui vicenda si lega indissolubilmente alla storia del cinema italiano.

Ne parliamo con Alessandro Rossellini, film maker, già fotografo di moda e legato al mondo artistico internazionale.

Quale la sua “genealogia”?

“Sono figlio di Renzo, uno dei sei figli di mio nonno Roberto. Il quale, com’è noto, ha avuto una vicenda sentimentale piuttosto ‘aperta’. Era solito dire di essere incapace di mettere un po’d’ordine nella sua vita privata”.

Ha ereditato dal nonno la passione per il cinema?

“Dal nonno e da mio padre Renzo, che cofirmò col padre Roberto diverse regie. Poi si sganciò dall’ambiente per una parentesi di impegno ideologico. Quando ci tornò, si dedicò alla produzione e alla distribuzione con alterne fortune. Anche lui, come suo padre, ha avuto una vita sentimentalmente irrequieta”.

Anche i cinque fratelli e sorelle di suo padre hanno ruotato intorno al mondo del cinema?

“Solo alcuni. Non Robin, il primo figlio che mio nonno ha avuto da Ingrid Bergman. Lui ha navigato un po’ nel jet set e, finite le risorse economiche, si è ritirato in solitudine in un’isola della Svezia”.

Gli altri?

“Ingrid, la seconda figlia avuta dal nonno con la Bergman, insegna letteratura negli Stati Uniti e vive appartata dal resto della famiglia”.

Il figlio adottivo Gil Rossellini?

“Gil si è dedicato alla musica e al documentario, lasciando “Kill Gil” (incluso nel film), un appassionato story board della sua sfortunata esistenza”.

E Raffaella, figlia della terza moglie di Roberto?

“Aveva uno straordinario talento per la danza moderna. Poi si è allontanata dal mondo artistico, convertendosi all’islam (assumendo il nome di Nur) e andando a vivere in Danimarca, in Sud America e, attualmente, negli Emirati Arabi Uniti”

Non resta che parlare di Isabella, che Rossellini ebbe dalla seconda moglie, Ingrid Bergman.

“Isabella è quella che, per talento, inclinazione naturale e scelta esistenziale, è più legata al mestiere (stavo per dire ‘alla memoria’) del padre”.

È rimasta legata attivamente al cinema, vero?

“Non c’è dubbio. Oltre che modella, è stata attrice di livello internazionale. Sono noti i suoi intensi legami con Martin Scorsese e David Lynch. Resta indimenticabile la sua interpretazione in ‘Velluto Blu’. Isabella vive in una fattoria di Long Island, alternando il ‘mestiere di contadina’ alla sua carriera nello show business”.

Riveste un ruolo di portavoce della famiglia?

“Isabella si e? autoproclamata portavoce ufficiale del ramo Rossellini-Bergman. E debbo riconoscere che lo fa a buon diritto, con orgoglio e con assoluta competenza”.

Veniamo al film. Da dove nasce?

“Costituisce un tentativo, credo riuscito, di celebrare Roberto Rossellini, rimettendo al loro posto alcune pedine di una vita caotica e dominata dalla genialità assoluta”.

Oltre al valore testimoniale della vostra presenza, di quali elementi documentari lei si è avvalso?

“L’impegno maggiore, oltre al reperimento dei materiali, è consistito nel dare un senso, non solo cronologico, ma logico e affettivo, a una congerie di prodotti, tutti di rango, ma talvolta marcati da una imprevedibile discontinuità. Mio nonno Roberto era volubile e incostante non solo in amore. Come un po’ noi tutti in famiglia”.

Cosa c’è dentro?

“Quanto a persone-personaggi, in primis la famiglia: Isabella Rossellini, Renzo Rossellini, Robin Rossellini, Ingrid Rossellini, Gil Rossellini, Nur Rossellini e Katherine Cohen”

E i materiali… artistici?

“Impossibile stilare un elenco. Si va da ‘Roma città aperta’ a ‘La presa del potere da parte di Luigi XIV, a ‘Europa ’51”, a ‘Viaggio in Italia’…”.

Altri materiali?

“Dall’Archivio di famiglia Rossellini, all’Istituto Luce Cinecittà alle Teche Rai…”

Un’opera corale, dunque?

“Direi proprio di sì. Come corale mi auguro possa manifestarsi il consenso di chi ama il cinema”.