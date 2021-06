Pupi Avati torna nella "sua" Umbria per l'anteprima perugina del Festival Castiglione cinema 2021

Pupi Avati apre il 17 giugno la quarta edizione di "Castiglione Cinema 2021 - Rdc Incontra", il festival promosso da Fondazione Ente dello Spettacolo nato quattro anni fa in occasione del 90esimo anniversario della Rivista del Cinematografo, con la finalità di far incontrare i territori con i più grandi protagonisti del mondo del cinema, della tv e del giornalismo.

La serata – in programma a partire dalle ore 19 al Teatro Morlacchi di Perugia, sarà un incontro a tu per tu con il pubblico, nel pieno spirito di Castiglione Cinema. Pupi Avati intratterrà gli spettatori passando in rassegna il suo percorso artistico e personale in un talk con il giornalista della rivista del Cinematografo, Federico Pontiggia. A seguire la proiezione – per la prima volta sul grande schermo – del suo ultimo capolavoro, Lei mi parla ancora, un film che ripercorre la storia di Nino e Caterina, sposati da sessantacinque anni. Alla morte di Caterina, la figlia, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca Amicangelo, un editor con velleità da romanziere, per scrivere attraverso i ricordi del padre un libro sulla loro storia d'amore.

“Oggi come oggi c’è una sorta di prudenza, di timore, di confidarsi alla luce di quel per sempre, locuzione avverbiale che abbiamo un po’ cancellato - precisa Pupi Avati in merito al suo film - Anche se la ragione ti richiamava al fatto che era impossibile, per un attimo ci credevi, e davi quel senso di immortalità alla tua vita che è al centro di questo film”.

"Tornare insieme al cinema avendo la possibilità di ascoltare le parole del Maestro Pupi Avati nel Teatro storico di Perugia dopo mesi così duri è un messaggio di speranza per il mondo della cultura e la società" - spiega Davide Milani, Presidente di Fondazione Ente dello Spettacolo. "La quarta edizione di Castiglione Cinema si arricchisce di una nuova tappa nel capoluogo umbro, una testimonianza della voglia di ripartire e ritrovarsi grazie anche al linguaggio del cinema, per un festival fondato sulla dimensione dell'incontro".

Per la città di Perugia - afferma Gabriele Giottoli assessore al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Perugia - è davvero un grande onore ospitare la serata inaugurale della quarta edizione del festival Castiglione Cinema 2021 -Rdc Incontra con la preziosa presenza del regista Pupi Avati. Sarà l’occasione per tornare a godere dell’arte in una dimensione sociale, aspetto questo fortemente penalizzato ma estremamente importante per la vita culturale e sociale della città”.

Il festival proseguirà poi come di consueto presso la sede storica di Castiglione del Lago venerdì 18 e sabato 19 giugno con eventi in piazza con protagonisti e personalità del mondo del cinema e della cultura e la possibilità di gustare film di assoluto valore proposti attraverso le rassegne cinematografiche introdotte e commentate da registi e attori.

Per partecipare alla serata evento dedicata a Pupi Avati è possibile prenotarsi gratuitamente dal 7 al 14 giugno telefonando allo 075.57542222 dal lunedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20, o collegandosi sito www.castiglionecinema.it