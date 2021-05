Cinema aperti con il nuovo film di Woody Allen dal 6 maggio nelle migliori sale di Perugia

La riapertura delle sale italiane sarà la festa che farà da sfondo all’uscita dell’ultima pellicola di Woody Allen. A due anni dalla sua ultima fatica, l'apprezzato “Un giorno di pioggia a New York”, torna con una commedia romantica dall’umorismo surreale, da lui scritta e diretta.

Si tratta di “Rifkin’s Festival”, una pellicola coprodotta da Italia e spagna e che sarà disponibile in esclusiva nei cinema italiani a partire dal 6 maggio ed è distribuita da Vision Distribution in occasione del tanto sognato ritorno nelle sale.

Il cinema che trasforma e rinnova l’animo

Il film, già presentato all'ultimo 68° Festival di San Sebastian, dove è anche ambientata la storia, ha ricevuto un grandissimo apprezzamento da parte del pubblico.

La storia raccontata è quella di Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare.

