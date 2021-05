David Speciale 2021 a Monica Bellucci: "Riconoscimento che mi riempie di emozione"

David Speciale 2021 a Monica Bellucci. La premiazione il prossimo 11 maggio durante la cerimonia, in diretta su Rai1, condotta da Carlo Conti.

"Ringrazio l'Accademia del cinema italiano e la presidente Piera Detassis per questo David - ha detto l'attrice e modella - Ricevere questo riconoscimento mi riempie di emozione perché ho un grande rispetto per il nostro cinema che è sempre stato e continua ad essere fonte di ispirazione per il cinema mondiale. E anche se il mio percorso mi ha portato all'incontro di culture ed esperienze artistiche diverse nel mio cuore mi sento sempre e solo italiana".

"Un ulteriore prestigioso riconoscimento che premia la professionalità, la bravura, la determinazione di una grande donna che ha scalato tutte le tappe del successo in ambito artistico fino ai massimi livelli. Una notizia bellissima che ci rende orgogliosi come tifernati e altotiberini, comunità locale che ha visto crescere Monica e dove ancora ci sono le sue profonde radici a partire dalla famiglia, mamma Brunella e papà Pasquale, tifernate doc, tanti amici e persone che la stimano e gli vogliono bene anche per quel senso di appartenenza che ha sempre dimostrato nei confronti del suo territorio di origine”. E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, in riferimento alla notizia dello speciale riconoscimento a Monica Bellucci, che riceverà il David Speciale 2021 nel corso della 66esima edizione dei Premi David di Donatello.

