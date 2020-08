Continua l'Arena itinerante di Perugia, cinema sotto le stelle in piazza a Monteluce

Continua l’appuntamento con l’Arena estiva di Perugia grazie alla cooperazione tra i quattro cinema cittadini: Méliès, Sant’Angelo, PostModernissimo e Zenith. Una esperienza itinerante che dopo aver aperto la prima parte a Pila al Parco dell’Arringatore, a Ponte San Giovanni, nella centrale Via Manzoni, Posta Donini a San Martino in Campo e Villa Taticchi a Ponte Pattoli, da stasera farà tappa a Monteluce. Fino a domenica 23 agosto il format “Un’Arena, 4 Cinema, Una Città” si sposterà nella Piazza Nuova del quartiere per offrire 5 serate di anteprime nazionali e prime visioni. (Ore 21).

Dal Gran Premio della Giuria dell'ultima Berlinale - Berlin International Film Festival al premio Mastroianni della Mostra del Cinema Venezia 76, passando per Justin Triet, Haifa Al Mansour e il premio speciale della Giuria del Sundance Film Festival.

La stagione dopo la tappa a Monteluce si concluderò al Barton park di Pian di Massiano.

“L’Arena Estiva della Città vuole unire la comunità offrendo il miglior cinema della stagione trascorsa e le tante novità che anticipano le uscite autunnali”.

