Enogastronomia, la panzanella dello chef Lorenzo Cantoni alla "Passeggiata con gusto"

Lo chef Lorenzo Cantoni presenta l’antipasto sostenibile, lo fa durante la “Passeggiata con gusto” ad Orvieto, all’interno della seconda edizione di “Orvieto città del gusto, dell'arte e del lavoro", promossa dalla Fondazione Cotarella e dal Consorzio turistico territoriale “Way of Life Orvieto”, e dal Gal Trasimeno-Orvietano.

Cantoni, miglior chef dell'olio A.I.R.O. 2021, che guida anche Il Frantoio di Assisi, presenterà in diretta, dalle 11 alle 16, la sua ricetta: una panzanella fatta con ingredienti di “recupero”, ovvero gli scarti di ortaggi che vengono normalmente gettati via ma che qui vengono recuperati per creare una pietanza sana e gustosa che il pubblico dell’evento potrà gustare, tra storia e gastronomia.

Dagli scarti dei pomodori all’acqua di cottura dei fagioli, lo chef ha rivisitato un delizioso piatto tradizionale della cucina italiana in chiave sostenibile, con un tocco gourmet. Una ricetta etica capace di esprimere anche un sapore più intenso. “Oltre a ridurre gli sprechi in cucina – spiega Lorenzo Cantoni – i piatti acquistano un gusto più deciso. Spesso le foglie e le parti dure degli ortaggi e delle verdure hanno un sapore che non è da meno della parte più nobile. Inoltre, non dimentichiamoci che sono alimenti estremamente salutari, ricchi di fibre e nutrienti. La maggior parte delle buone proprietà di questi alimenti sono però contenute nella buccia e nei gambi che buttiamo via, per cui recuperarle significa anche integrare elementi, come fibre, vitamine e sali minerali utili alla salute”.

L’appuntamento. La “Passeggiata con gusto” ad Orvieto è un appuntamento che gli amanti del buon vino, del buon cibo e delle passeggiate all’aria aperta non dovrebbero perdersi. Si tratta di un percorso enogastronomico: in quattro tappe, nel centro storico della città, si degustano prodotti selezionati ed abbinati alla carta dei vini di Orvieto. Camminando si raggiungono le varie portate, ognuna servita in un luogo suggestivo, permettendo ai partecipanti di godere delle bellezze artistiche. Un pranzo itinerante, che quest’anno si svolgerà sia sabato 1 che domenica 2 ottobre, e che si snoda tra le antiche vie medievali fino al cuore di prestigiosi palazzi.

Per info, costi e acquisto ticket: orvietogustoearte.it oppure ticketitalia.com . Costo ticket: € 30,00 a persona. € 20,00 per i bimbi dai 4 ai 12 anni. Sotto i 4 anni i bimbi non pagano.