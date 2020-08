Vino, cibo, arte e musica: a Montefalco in settembre "Abbinamenti"

Sarà dedicato ai grandi vini del territorio di Montefalco e Spoleto l'evento “Abbinamenti”, in programma dal 18 al 20 settembre a Montefalco (Perugia), tra gastronomia d’eccellenza, musica dal vivo, arte, cultura del buon vivere, degustazioni, laboratori ed iniziative in cantina al calar del sole.

L’evento, organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco e La Strada del Sagrantino, con il contributo del PSR dell’Umbria, con il patrocinio del Comune di Montefalco, del Gal Valle Umbra e Sibillini, vuol essere un invito a vivere un’esperienza a tutto tondo, degustando i vini a tavola ed in occasioni di incontro tra arte e musica.

Protagoniste di “Abbinamenti” saranno le denominazioni - Montefalco Sagrantino Docg, Montefalco Doc e Spoleto Doc – con oltre 20 cantine presenti al banco d’assaggio nel Chiostro Sant'Agostino, il cui accesso sarà in fasce orarie della durata massima di un’ora e mezza, ad ingressi contingentati e su prenotazione.

Un evento a misura di turisti, appassionati e famiglie, per appuntamenti esclusivi, con posti limitati e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Ampio spazio sarà dato a degustazioni guidate, a laboratori che coinvolgono anche i più piccoli e ad un programma ricco di appuntamenti da non perdere, come quello del 20 settembre, dalle ore 17, con “Aperitivo in cantina al tramonto”.

Per informazioni: tel. 0742.379590 – 0742.378490 – info@stradadelsagrantino.it, info@consorziomontefalco.it. Prenotazione obbligatoria dal 1° settembre su www.consorziomontefalco.it/abbinamenti