Perugia e la danza, nasce Ciarfix Produzioni, un team di professionisti per promuovere il settore: inizio con la rassegna "Ciak! Si danza in scena!” al Cinematografo Sant’Angelo

Grandi novità per la danza e il mondo dello spettacolo a Perugia: è nato infatti “Produzioni Ciarfix”, un team di professionisti messo assieme dall'attività della ballerina professionista Chiara Ciarfuglia che ne è direttrice artistica, coadiuvata dai colleghi Domiziano Toniolo (vicedirettore), Mattia Cuda e Samuele Gamba. Risultato di un grande lavoro in sinergia tra artisti specialisti nei rispettivi settori (coreografi, ballerini di vario genere, performers), il progetto è ha già visto il suo esordio e, oltre alla produzione di spettacoli, prevede anche stage e masterclass di approfondimento (danza classica, musical theatre e lezioni tecniche).

Mettendo a disposizione le proprie risorse ed esperienze nazionali ed internazionali, gli artisri delle Produzioni Cirafix vogliono promuovere la crescita di elementi da aggiungere ai cast di professionisti già scelti per gli spettacoli firmati “Ciarfix” e fornire i mezzi giusti anche per il perfezionamento di ballerini più esperti già all’opera.

“Le “Produzioni Ciarfix” nascono dalla volontà di ampliare il panorama della danza nel centro Italia, ma soprattutto in Umbria dove la produzione di spettacoli è limitata”, spiega Chiara Ciarfuglia, che tra l’altro è membro del Consiglio internazionale della Danza dell’Unesco ed è l’ideatrice dello stile Martial Dance. “Per questo – prosegue - è opportuno proporre spettacoli innovativi, ricchi di elementi diversi quanto complementari, grazie alla sinergia di performer giovani e originali, capaci di portare una sferzata di energia e di freschezza nel mondo dello spettacolo”. Una formula che ha già dimostrato di essere vincente e soddisfare gli spettatori “perché le rappresentazioni che ne scaturiscono - conclude Domiziano Toniolo - risultano estremamente originali e coinvolgenti, qualunque sia il genere che si porta in scena. Certo, spiegarlo a parole è difficile: meglio invitare tutti a venire a vedere di cosa siamo capaci!”.

Gli spettacoli già in scena e la stagione “Ciak! Si danza in scena”

Ciò che maggiormente fa capire la portata del lavoro svolto da Ciarfix Produzioni sono però gli spettacoli prodotti e messi direttamente in scena. “Vicini di danza”, una storia di amicizia tra due ballerini (interpretati da Ciarfuglia e Toniolo) che abitano in appartamenti divisi da una sola porta e capaci alla fine di farla attraversare ai rispettivi cuori, ha registrato alla prima il tutto esaurito, esaltando gli artisti sia nel ballo sia nella capacità di recitare, cantare e divertire il pubblico. Tanto da convincere i fratelli Mauro e Mirco Gatti, che gestiscono il Cinematografo Sant’Angelo di via Lucida in Porta Sant’Angelo, a destinare ulteriori spazi per dei live di danza (e non solo) sul palco da alternare alle abituali proiezioni cinematografiche. Ne è nata così la stagione “Ciak! Si danza in scena”, che già giovedì 1 dicembre (ore 21) proporrà un’altra realizzazione targata “Produzioni Ciarfix”, “Alice e le meraviglie del teatro”: uno spettacolo inedito e aperto a tutti, metateatrale, pieno di musica e con una trama incentrata più sui personaggi che incontra Alice nel suo viaggio, pronti a rappresentare gli "stereotipi" dei vari caratteri umani in cui il pubblico potrà rispecchiarsi.