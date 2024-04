Chroma Festival, arriva l’icona del pop Ditonellapiaga e la street rapper Ele A

Il Chroma Festival si arricchisce con l'annuncio di nuove esibizioni per le serate del 7 e dell'8 giugno all'Umbriafiere di Bastia Umbra.

Ditonellapiaga e Ele A porteranno una ventata di femminilità al festival, con Ditonellapiaga che si esibirà prima di Venerus il 7 giugno, anticipando il lancio del suo nuovo album "Flash".

Ele A, invece, aprirà la serata dell'8 giugno prima di Massimo Pericolo, portando il suo stile unico e il talento che l'ha distinta nell'ultimo anno.

Ditonellapiaga ritorna dopo due anni dal suo debutto con "Camouflage", offrendo un'immersione nelle sue melodie accattivanti e ballad intime, mentre Ele A si presenta con il suo nuovo singolo "Dafalga", dopo il successo del suo EP "Globo". Entrambe le artiste promettono di regalare al pubblico esperienze musicali ricche di sfumature e vibrazioni innovative.

Tra i nomi già annunciati dal festival troviamo anche, per il 6 giugno, il celebre cantautore toscano Motta, con Roberta Sammarelli dei Verdena ospite d'eccezione, e in apertura il geniale cantautore siracusano Marco Castello. Il 9 giugno invece toccherà al produttore di punta del reggae italiano Paolo Baldini, ma per la serata finale le sorprese non sono ancora finite.