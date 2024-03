Venerus: il primo artista a salire sul palco del Chroma Festival 2024

Venerus, il cantautore milanese che ha conquistato il pubblico con la sua musica innovativa e i suoi testi profondi, sarà il primo artista a salire sul palco del Chroma Festival 2024, venerdì 7 giugno, all’Umbriafiere di Bastia Umbra.

Con un background musicale che spazia da Milano a Londra, Venerus ha saputo creare un sound unico che mescola influenze internazionali con la tradizione italiana. Il suo Ep “A che punto è la notte” e la collaborazione con Gemitaiz nel brano "Senza di me" hanno riscosso un enorme successo, portando l'artista a ottenere un triplo disco di platino e oltre 100 milioni di ascolti su Spotify.

Quest'anno, al Chroma Festival di Bastia Umbra, Venerus promette di regalare al pubblico un'esperienza musicale indimenticabile, confermando il suo ruolo di protagonista nella scena musicale contemporanea italiana.

Il Chroma Festival sta per annunciare nuovi ospiti che si aggiungeranno al cartellone principale. I live show, dopo il successo dell'anno scorso, si terranno ancora nell'area esterna del principale polo fieristico della regione. Il palco è diventato un punto di riferimento per la scena musicale italiana e per artisti umbri, grazie all'Associazione culturale Chroma. L'evento, che oltre ai live include workshop, mostre e altre attività, è supportato da Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Bastia.