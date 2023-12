Willy, una storia di ragazzi: incontro con Christian Raimo a TimBooks

Un importante appuntamento quello che si terrà giovedì 14 dicembre al Café Timbuktu di Perugia in occasione della rassegna letteraria TimBooks.

Sarà presente Christian Raimo, giornalista, scrittore e insegnante che presenterà il suo ultimo libro “Willy, Una storia di ragazzi”, edito da Rizzoli nell'agosto 2023, scritto insieme ad Alessandro Coltré.

Il libro racconta la tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020. Un'opera questa di letteratura e di impegno civile che analizza la realtà sociale e politica del nostro paese. Un'inchiesta approfondita che vuole andare oltre la cronaca e il sensazionalismo per ripristinare la complessità e la dignità di una storia umana e collettiva. Una riflessione sulle cause e le conseguenze di un atto di violenza che ha scosso l'opinione pubblica e che ha messo in luce le problematiche di una provincia segnata dalla crisi industriale, dall'inquinamento ambientale e dalla mancanza di prospettive per i giovani.

L'incontro, che si terrà alle 18.00, sarà moderato da Marta Poli e Beatrice Depretis, redattrici per Luoghi Comuni che insieme all'associazione Timbuktu e alla libreria Mannaggia organizzano la rassegna letteraria.