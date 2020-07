Chiuso fino a fine agosto l’Antiquarium della Necropoli del Crocifisso del Tufo, visitabile la necropoli

Chiuso, dal 3 sino alla fine di agosto, l’Antiquarium della Necropoli del Crocifisso del Tufo in Orvieto. Manutenzione in corso. I lavori hanno lo scopo di rendere il sito più attrattivo per i visitatori. Ma si tengono in considerazione anche le disposizioni relative alle norme anti covid.

Non potendo far visita all’Antiquarium, quanti sono interessati potranno invece accedere alla Necropoli, che (rispettando la chiusura del lunedì e del martedì) resterà visitabile a far capo dal mercoledì con orario continuato, dalle ore 10 alle 19. Si potrà entrare anche le domeniche del 2 e 9 agosto.

Saranno attive le visite guidate, tenendo conto del limite di 15 partecipanti alla volta, con protezione di mascherina e obbligo di prenotazione allo 0763 343611.

Si comincia sabato 8 agosto, alle ore 17:30, con la visita a tema "Storie dalla necropoli", guidata da parte del personale Direzione Regionale Musei dell'Umbra.

Nei sabati 22 e 29 agosto e 5 settembre, sempre con orario 17:30, si reitera l’incontro "A spasso con l'archeologo. Claudio Bizzarri illustra le recenti scoperte nell'area di scavo".

Si tratta di occasioni di sicuro interesse, in grado di coniugare passione archeologica e conoscenza del territorio.