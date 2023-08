Chiara e Marco stregano Londra: successo per il duo voce e piano "made in Perugia"

Chiara Brugiati alla voce e Marco Marconi, al piano, fanno centro. A Londra, il duo tutto perugino conquista il pubblico di un noto locale del centro, il Ronnie Scott Jazz Club, con un'esibizione d'applausi. Sold out per il duo che ha proposto un mix coinvoglente di bossa nova, salsa e ballate. Braziliance è il titolo dello spettacolo proposto in uno dei punti di riferimento di Londra per la musica jazz.