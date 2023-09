Angolo di Campo, il mondo agricolo raccontato dalla macchina fotografica: i vincitori

Attività agricole, animali e paesaggi, queste le tre categorie in gara per il contest fotografico “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura italiana”.

Alla sua quinta edizione il concorso, promosso dall’Autorità di gestione del Complemento di sviluppo rurale per l’Umbria, ha visto la partecipazione di 110 concorrenti, 14 dei quali premiati da una giuria di professionisti.

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione al Barton Park di Perugia, sabato 16 settembre, con la proclamazione fotografi premiati in seguito alle votazioni della giuria e tramite il responso degli utenti Instagram e dei due che hanno ricevuto una menzione speciale per aver raccontato i boschi umbri e la biodiversità.

Per la categoria Attività agricole, la vittoria è andata a Elvio Maccheroni, nella categoria Animali a vincere è stato Carlo Bonini, mentre per la categoria Paesaggi, al primo posto lo scatto di Andrea Ciancaleoni. I tre primi classificati sono stati premiati da Franco Garofalo, Autorità di gestione dello Sviluppo rurale, che ha sottolineato: “Angolo di Campo ha fatto registrare un’altra edizione da record. Si tratta di un’iniziativa che in questi cinque anni è servita a creare un canale di comunicazione nuovo e diretto con tantissime persone che hanno potuto conoscere il mondo rurale umbro”.

Per quanto riguarda il voto degli utenti Instagram, per la categoria Paesaggi ha vinto lo scatto di Simone Telari con 423 like, per gli Animali la foto di Simona Cupelloni con 119 like, mentre per le Attività agricole lo scatto di Sofia Raggi con 247 like, i tre sono stati premiati da Michele Michelini, direttore regionale Sviluppo economico e Agricoltura.

Le menzioni speciali, introdotte per la prima questa quest’anno per raccontare ancora più a fondo il grande patrimonio rurale umbro, sono andate per la categoria Boschi a Massimo Renzi, mentre quella per la categoria Biodiversità a Francesca Capalti, premiati da Francesco Grohmann, dirigente del Servizio Foreste della Regione Umbria.



Classifica finale dei vincitori:

Categoria attività agricole:

Elvio Maccheroni

Christian Severini

Giovanna Bendia

Categoria animali:

Carlo Bonini

Luca Anconetani

Silvia Belardinelli

Categoria paesaggi:

Andrea Ciancaleoni

Valentino Sonaglia

Sofia Raggi

Premi Instagram:

Simone Telari (Paesaggi)

Simona Cupelloni (Animali)

Sofia Raggi (Attività agricole)

Menzioni speciali:

Massimo Renzi (Boschi)

Francesca Capalti (Biodiversità)