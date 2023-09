L'imperdibile sfilata canina e il grande show della "Fatina del sole": doppia festa nel perugino, quando e dove

Il Quasar Village di Corciano compie 9 anni e festeggia in grande stile. Per celebrare questo importante traguardo ci saranno due giorni di eventi, sabato 23 e domenica 24 settembre, dedicati agli amici a quattro zampe, verso cui il centro commerciale ha sempre avuto una particolare sensibilità, e alle famiglie con la presenza della youtuber Lucilla.

Sabato 23 settembre torna, per la seconda edizione, il D-Day, la manifestazione organizzata con il Gruppo Cinofilo Perugino, dedicata ai cani, che prevede una divertente sfilata canina. Possono partecipare tutti in compagnia del proprio amico peloso, ci saranno, inoltre, tante iniziative a tema. Dalle 10 sarà possibile visitare la mostra dei principali allevamenti cinofili e associazioni cinofile del territorio mentre, dalle 10 alle 18, sarà aperto il Dogs Village che ospita il Dog Adventure Park, area attrezzata con giochi e prove di agilità, equilibrio e fiuto per i cani, supportati da istruttori cinofili per guadagnare il diploma di ‘Brave Dog’. Per i partecipanti ci saranno gustosi premi in collaborazione con Spazio Conad, Vitakraft e L’isola dei tesori.

Nel Dog Village ci sono inoltre il Tunnel delle Tentazioni per testare l’obbedienza dell’animale, la Dog Dance per ballare insieme, il Maxi-Slalom per allenarsi e l’iniziativa ‘A tutto bau’ con giochi, trucca-bimbi e gadget. Alle 16.30 è prevista la premiazione di Kalie, il cane da pet therapy dell’Ospedale di Perugia che va in pensione e alle 17 avrà inizio la sfilata. Dalle 10 alle 19 ci sarà anche la possibilità di farsi fare un ritratto con il proprio cane da un artista in galleria grazie all’iniziativa ‘Io & il mio cane’. Il ritratto si potrà poi stampare gratuitamente con il nuovo servizio Photo Si di Spazio Conad.

Domenica 24 settembre i festeggiamenti proseguono con l’evento dedicato ai più piccoli, il great show di Lucilla, la ‘Fatina del sole’, che, a partire dalle 17, farà cantare e ballare bambini, adulti e amici a quattro zampe. Lucilla, nel suo spettacolo, ‘Scenderà dal sole’ per esibirsi davanti alle famiglie, così il nono compleanno del Quasar Village si chiuderà con questo evento divertente e gioioso pensato per tutti. Non potete perdere questa ventata di allegria!