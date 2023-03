Centro commerciale Collestrada, un marzo tra musica e arte

Prezzo non disponibile

A marzo a Collestrada si alterneranno cultura e spettacolo per far vivere a grandi e piccini un’esperienza memorabile. Il programma ufficiale del centro commerciale sarà costellato da professionisti cosplayers, dal cantante Lda e da una mostra virtuale di Frida Kahlo.

IL PROGRAMMA



• IMPERSONATORS MARVEL: Domenica 5 marzo orario 10.30/12.30-16.00/19.00, i cosplayers Marvel più amati di sempre, incontreranno i loro fan e saranno disponibili per foto e firmacopie.

• LDA (Luca d’Alessio) a Collestrada: domenica 12 marzo dalle 17, direttamente da Sanremo il cantante LDA incontrerà i propri fan in occasione della

presentazione del nuovo album "Quello che fa bene".

• FRIDA KHALO VR EXPERIENCE: dal 14 al 19 marzo l’opportunità di vivere un’esperienza unica di realtà virtuale attraverso la quale sarà

possibile immergersi in un tour a 360 °che consentirà di passeggiare all’interno del giardino di Casa Azul, ascoltare il racconto della vita di Frida Kahlo e visualizzare alcune delle sue principali opere d’arte.