Perugia celebra il maestro Alberto Manzi, l'uomo che ha alfabetizzato l'Italia con la TV

Perugia celebra il maestro Alberto Manzi, l'uomo che ha alfabetizzato l'Italia attraverso il mezzo televisivo, ricordando il centenario della nasciata.

Appuntamento mercoledì 26 giugno alle ore 18, presso la Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni (via Monteripido 2), per la presentazione del volume "L’ABC di Alberto Manzi maestro degli italiani" di Tania Convertini, docente di lingua e cultura italiana al Dartmouth College ad Hanover nel New Hampshire (USA). Alla presenza dell’autrice, interverranno Diana Peppoloni, Gabriele De Veris, Giuseppe Moscati e Carlo Pulsoni.

Il libro è un viaggio nell’impegno di Manzi come educatore, attraverso un alfabeto di idee, valori, ispirazioni e suggestioni. Questo alfabeto valoriale offre al lettore un percorso agile e aperto per scoprire i valori fondamentali dell’approccio pedagogico e umanistico di Manzi. Dalla A di “accesso” alla Z di “zitti”, passando per la G di “giuoco” e la T di “tensione cognitiva”, il libro guida il lettore alla scoperta delle lezioni del maestro, mostrando ciò che ancora possiamo imparare da lui.

Per l’occasione sarà possibile vedere una serie di oggetti scolastici, quali quaderni, libri di testo, sussidiari, abecedari, righelli, squadre, cannelli e calamai dell’epoca del maestro Manzi, forniti dal Museo del Gioco e del Giocattolo di Perugia.