Sale l’attesa per il Banchetto medievale delle Gaite di Bevagna in piazza Silvestri il 25 maggio

Il tempo della grande festa di giugno si avvicina ed il popolo delle Gaite è alle prese con i preparativi. Il primo importante appuntamento, tanto atteso per la piacevole atmosfera che accompagnerà la serata, è il Convito Medievale, in programma sabato 25 maggio, alle 20.30, nella splendida cornice di Piazza Filippo Silvestri, a Bevagna.

A tavola “Per virtù d’erbe e d'incanti”. Patrocinato dal Comune di Bevagna e realizzato anche grazie al GAL Valle Umbra e Sibillini, il banchetto sotto le stelle è organizzato quest’anno dalla Magnifica Gaita San Giorgio. Prenderà ispirazione dal libro “Per virtù d’erbe e d’incanti” della scrittrice Erika Maderna e trasporterà i partecipanti in un viaggio nel tempo, rendendoli protagonisti di un’esperienza sensoriale unica. I fili del destino e della narrazione si intrecceranno con le emozioni dei commensali, per raccontare la vera storia di quelle donne, che chiamarono “streghe”, che un tempo furono perseguitate perché detentrici di saperi naturali ed erboristici.

Attraverso i piatti proposti, preparati sulla base delle proprietà benefiche e curative delle erbe, il pubblico potrà fare anche un’esperienza diretta dell’arte delle grandi guaritrici del passato. Queste le pietanze: I immissione: Fructa fresca e secca, nerbolata de maio, de le lenti; II immissione: Credura, se voi fare gnocchi; III immissione: Gravé di vitello, olio fiorito; IV immissione: Nucato, lavandele mus, ypocras.

Il Convito delle Gaite è un’occasione unica: le tavole imbandite con fiori, la frutta e le spezie odorose, la mensa dei nobili, il Podestà e i Consoli, con i loro bellissimi abiti, le antiche melodie. I partecipanti potranno brindare accanto a numerosi figuranti e per una sera lasciarsi trasportare nelle magiche atmosfere trecentesche. E per chi lo desidera, c’è la possibilità di partecipazione in abito medievale. Per info e prenotazioni telefonare allo 0742.361847 \ 335.5977629 o inviare una email info@ilmercatodellegaite.it.