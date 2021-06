Celebrazioni del XX Giugno: concerti, conferenze e spettacoli teatrali per la Festa Grande 2021

Il 16 giugno, in via Danzetta, alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione della lapide a Mario Angeloni. La commemorazione davanti al monumento al Frontone e anche una passeggiata storica per le vie del Borgo Bello

Un ricco programma di eventi per accompagnare la ricorrenza del XX Giugno, promosso da Società Mutuo Soccorso, Famiglia perugina, Borgo Bello, Società del Bartoccio, Circolo Arci Ponte d'Oddi, Società del Gotto (quest’anno prevista anche la presenza della Rete 10 dicembre per i Diritti umani con don Luigi Ciotti di Libera).

La “Festa Grande 2021”, per ricordare l’insurrezione e le stragi del 1859 si apre con la mostra dei manifesti di Brenno Lilli, allestita presso via Colomba (corso Cavour) e presso Umbrò (via Sant’Ercolano) dal 10 al 20 giugno.

Giovedì 10 giugno, alle ore 17 presso l’arena di Borgo bello è prevista l’inaugurazione della mostra con la partecipazione di Giancarlo Gaggiotti, Gianfranco Bottaccioli, Renzo Zuccherini; coordinerà Antonietta Alonge.

Nelle date di sabato 12, lunedì 14 e giovedì 17 giugno, alle ore 18, si terranno delle visite guidate alla mostra.

Tra gli altri appuntamenti in calendario il giorno 16 giugno, presso via Danzetta, alle ore 10.30 si terrà l’inaugurazione della lapide a “Mario Angeloni”, con Primo Tenca, Andrea Romizi, Mauro Volpi, Luca Castiglione; mentre il pomeriggio alle ore 17.30 presso la Sala dei Notari si terrà la conferenza di Claudia Minciotti dal tema “Echi del XX Giugno nelle praterie del Far West”, con letture di Eleonora Mosconi e due canzoni sul XX Giugno eseguite da Mirco Bonucci.

Il 17 giugno presso l’aula magna dell’Università per Stranieri, alle ore 20.30, “Musiche per il XX Giugno – Suoni per la liberazione”, concerto commemorativo di Stefano Ragni.

Il 18 giugno alle ore 18, interverrà all’Arena del Frontone, per il tema “Vaccino diritto universale” don Luigi Ciotti; a seguire, alle ore 21, presso la sede dell’associazione Porta Susanna appuntamento con la conferenza “Due soldati umbri internati nei lager tedeschi”.

Il 19 giugno, alle ore 18, presso l’esedra del Frontone si terrà lo spettacolo su testo di Diego Mencaroni con Katia Morelli e Leandro Corbucci: “Nton giorno a giugno borfo d’acqua, sangue e gnorantsa”.

Il 20 giugno alle ore 10 la cerimonia ufficiale davanti al monumento al XX Giugno. Alle 16 percorso guidato da Renzo Zuccherini dall’albergo Francia (ai piedi delle scalette di Sant’Ercolano) fino al Frontone; alle 17.30 conferenza di Roberto Volpi e alle 19.15 concerto all’Auditorium Marianum. Alle 21 ai giardini di Sant’Ercolano lo spettacolo “Cosa ci fanno due turisti americani a Perugia il 20 giugno 1859” con Giulia Zeetti e le Grimm Twins.

Il 25 giugno alarena Borgo Bello “Eroine del Risorgimento”, spettacolo dal vivo con Mariella Chiarini, Salvatore Maffei, Norberto Paolucci e Marcello Ramadori.